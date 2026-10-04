Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Symrise
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 103,00€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|110,00Euro
|+20,75 %
|-
|Barclays Capital
|96,00Euro
|+5,38 %
|-
|BARCLAYS
|96,00EUR
|+5,38 %
|23.09.2026
|JEFFERIES
|110,00EUR
|+20,75 %
|24.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+8,67 %
|25.09.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+9,77 %
|25.09.2026
|JEFFERIES
|110,00EUR
|+20,75 %
|31.08.2026
+0,64 %
-4,28 %
-1,58 %
+1,38 %
+20,95 %
+0,91 %
-19,38 %
+38,55 %
+440,65 %
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