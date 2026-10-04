Aktie kaufen oder verkaufen
2G ENERGY Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur 2G ENERGY Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die 2G ENERGY Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die 2G ENERGY Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die 2G ENERGY Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der 2G ENERGY Aktie beträgt 70,25€. Die 2G ENERGY Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,58 %.
Analysten und Kursziele für die 2G ENERGY Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|76,00Euro
|+21,79 %
|-
|Analyst
|83,00Euro
|+33,01 %
|-
|Analyst
|83,00Euro
|+33,01 %
|-
|Analyst
|39,00Euro
|-37,50 %
|-
+5,58 %
-5,85 %
+10,18 %
-16,77 %
+84,65 %
+144,56 %
+141,83 %
+1.269,04 %
+2.719,70 %
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