Aktie kaufen oder verkaufen
Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 20,50€. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,05 %.
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Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|22,00Euro
|+5,11 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|22,00EUR
|+5,11 %
|-
|RBC
|20,00EUR
|-4,44 %
|02.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|20,00EUR
|-4,44 %
|11.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|20,00EUR
|-4,44 %
|18.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|20,00EUR
|-4,44 %
|22.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|20,00EUR
|-4,44 %
|24.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|20,00EUR
|-4,44 %
|24.09.2026
+0,53 %
+3,58 %
+6,13 %
-3,61 %
+28,40 %
+97,44 %
+138,28 %
+327,49 %
+1.336,51 %
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