Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 89,83€. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,79 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00CHF
|+9,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00CHF
|+9,32 %
|-
|UBS
|80,00CHF
|+6,65 %
|01.09.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+19,98 %
|02.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-1,35 %
|04.09.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+19,98 %
|08.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-1,35 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-1,35 %
|16.09.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+19,98 %
|18.09.2026
|JEFFERIES
|99,00CHF
|+31,98 %
|18.09.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+19,98 %
|28.09.2026
|UBS
|81,00CHF
|+7,98 %
|28.09.2026
|JEFFERIES
|94,00CHF
|+25,31 %
|28.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-1,35 %
|29.09.2026
0,00 %
-1,39 %
-3,47 %
-12,98 %
+0,63 %
-24,35 %
-22,70 %
+15,29 %
+5.519,23 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte