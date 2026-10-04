Aktie kaufen oder verkaufen
NanoRepro Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur NanoRepro Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die NanoRepro Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NanoRepro Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NanoRepro Aktie beträgt 4,00€. Die NanoRepro Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +144,65 %.
Analysten und Kursziele für die NanoRepro Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
|4,00Euro
|+144,65 %
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|Analyst
|4,00Euro
|+144,65 %
|-
+2,19 %
+2,36 %
-12,18 %
-24,02 %
-11,42 %
-35,37 %
-81,51 %
+66,76 %
-84,96 %
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