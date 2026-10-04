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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 447,14. Die Tesla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,66 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 480,00US-Dollar +29,52 % -
    JPMorgan 445,00US-Dollar +20,08 % -
    JPMORGAN 445,00USD +20,08 % 04.09.2026
    RBC 480,00USD +29,52 % 04.09.2026
    UBS 385,00USD +3,89 % 23.09.2026
    RBC 480,00USD +29,52 % 24.09.2026
    JPMORGAN 415,00USD +11,98 % 27.09.2026

    Tesla

    +4,52 %
    -5,35 %
    +2,63 %
    -15,20 %
    -19,81 %
    +32,66 %
    +41,07 %
    +73,44 %
    +31.351,77 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 389,12$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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