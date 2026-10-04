Aktie kaufen oder verkaufen
Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 447,14€. Die Tesla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,66 %.
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Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|480,00US-Dollar
|+29,52 %
|-
|JPMorgan
|445,00US-Dollar
|+20,08 %
|-
|JPMORGAN
|445,00USD
|+20,08 %
|04.09.2026
|RBC
|480,00USD
|+29,52 %
|04.09.2026
|UBS
|385,00USD
|+3,89 %
|23.09.2026
|RBC
|480,00USD
|+29,52 %
|24.09.2026
|JPMORGAN
|415,00USD
|+11,98 %
|27.09.2026
+4,52 %
-5,35 %
+2,63 %
-15,20 %
-19,81 %
+32,66 %
+41,07 %
+73,44 %
+31.351,77 %
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