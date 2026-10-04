Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 205,75€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,63 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|187,00Euro
|+29,64 %
|-
|Analyst
|200,00Euro
|+38,65 %
|-
|Analyst
|200,00Euro
|+38,65 %
|-
|Barclays Capital
|210,00Euro
|+45,58 %
|-
|BARCLAYS
|210,00EUR
|+45,58 %
|01.09.2026
|RBC
|200,00EUR
|+38,65 %
|08.09.2026
|RBC
|200,00EUR
|+38,65 %
|10.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|RBC
|200,00EUR
|+38,65 %
|21.09.2026
|JPMORGAN
|230,00EUR
|+59,45 %
|24.09.2026
|RBC
|200,00EUR
|+38,65 %
|24.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2026
|JEFFERIES
|187,00EUR
|+29,64 %
|28.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00EUR
|+69,84 %
|30.09.2026
+0,70 %
-2,59 %
-6,73 %
-23,27 %
-24,09 %
-14,94 %
-46,74 %
-8,21 %
+1.439,16 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte