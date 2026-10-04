Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 18,00€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,88 %.
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Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|22,00Euro
|+6,49 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|11.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|23.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.09.2026
|JPMORGAN
|14,00EUR
|-32,24 %
|28.09.2026
+0,29 %
+14,40 %
+10,50 %
+32,95 %
+39,10 %
+17,83 %
-23,74 %
-31,60 %
-37,66 %
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