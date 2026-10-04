Aktie kaufen oder verkaufen
ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: PixelBiss - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 2,21 Tsd.€. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,04 %.
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Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|2,35 Tsd.Euro
|+41,75 %
|-
|UBS
|2,35 Tsd.EUR
|+41,75 %
|07.09.2026
|BERENBERG
|2,10 Tsd.EUR
|+26,67 %
|08.09.2026
|JPMORGAN
|2,10 Tsd.EUR
|+26,67 %
|09.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,50 Tsd.EUR
|+50,80 %
|14.09.2026
|JPMORGAN
|2,10 Tsd.EUR
|+26,67 %
|14.09.2026
|UBS
|2,35 Tsd.EUR
|+41,75 %
|25.09.2026
|JEFFERIES
|1,65 Tsd.EUR
|-0,47 %
|29.09.2026
|UBS
|2,35 Tsd.EUR
|+41,75 %
|31.08.2026
+3,19 %
+9,19 %
+16,01 %
-0,66 %
+90,14 %
+186,74 %
+149,97 %
+1.558,36 %
+6.203,66 %
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