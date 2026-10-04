Aktie kaufen oder verkaufen
Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Smartbroker Holding Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Smartbroker Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Smartbroker Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Smartbroker Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Smartbroker Holding Aktie beträgt 17,00€. Die Smartbroker Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +105,81 %.
Analysten und Kursziele für die Smartbroker Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|-
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|Analyst
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|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|17,00Euro
|+105,81 %
|-
|GBC
|17,00Euro
|+105,81 %
|-
-0,72 %
-5,57 %
-0,48 %
-20,76 %
-30,95 %
-23,32 %
-63,83 %
+1.479,12 %
+929,93 %
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