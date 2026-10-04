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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
    Foto:

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Smartbroker Holding Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Smartbroker Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Smartbroker Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Smartbroker Holding Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Smartbroker Holding Aktie beträgt 17,00. Die Smartbroker Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +105,81 %.

    Analysten und Kursziele für die Smartbroker Holding Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Matthias Greiffenberger - - -
    GBC - - -
    Analyst 17,00Euro +105,81 % -
    GBC 17,00Euro +105,81 % -

    Smartbroker Holding

    -0,72 %
    -5,57 %
    -0,48 %
    -20,76 %
    -30,95 %
    -23,32 %
    -63,83 %
    +1.479,12 %
    +929,93 %
    ISIN:DE000A2GS609WKN:A2GS60
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    Aktie kaufen oder verkaufen Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26 Im September `26 haben 7 Analysten die Smartbroker Holding Aktie eingestuft.
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