Aktie kaufen oder verkaufen
Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Inditex
Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 62,33€. Die Inditex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,77 %.
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Analysten und Kursziele für die Inditex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|63,00Euro
|+18,02 %
|-
|Barclays Capital
|61,00Euro
|+14,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|59,00EUR
|+10,53 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+12,40 %
|-
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+12,40 %
|02.09.2026
|JEFFERIES
|67,00EUR
|+25,52 %
|03.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.09.2026
|BERENBERG
|62,00EUR
|+16,15 %
|09.09.2026
|JEFFERIES
|67,00EUR
|+25,52 %
|09.09.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+12,40 %
|09.09.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+12,40 %
|09.09.2026
|RBC
|63,00EUR
|+18,02 %
|09.09.2026
|UBS
|62,00EUR
|+16,15 %
|09.09.2026
|JEFFERIES
|67,00EUR
|+25,52 %
|10.09.2026
|BARCLAYS
|61,00EUR
|+14,28 %
|14.09.2026
|RBC
|63,00EUR
|+18,02 %
|20.09.2026
+0,30 %
+2,75 %
-7,30 %
-4,07 %
+10,99 %
+51,43 %
+65,08 %
+61,02 %
+196,56 %
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