Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 50,28€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,55 %.
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Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|50,00Euro
|+17,90 %
|-
|JPMORGAN
|50,00CHF
|+26,30 %
|07.09.2026
|RBC
|44,00CHF
|+11,14 %
|20.09.2026
|JPMORGAN
|50,00CHF
|+26,30 %
|23.09.2026
|RBC
|44,00CHF
|+11,14 %
|28.09.2026
0,00 %
-2,52 %
-10,61 %
-5,06 %
+22,87 %
+84,31 %
+208,21 %
+252,98 %
+90,15 %
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