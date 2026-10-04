Aktie kaufen oder verkaufen
Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Scout24 SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 114,67€. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,70 %.
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Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|108,00Euro
|+56,07 %
|-
|BERENBERG
|140,00EUR
|+102,31 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00EUR
|+30,06 %
|07.09.2026
|JEFFERIES
|102,00EUR
|+47,40 %
|07.09.2026
|BERENBERG
|140,00EUR
|+102,31 %
|24.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|27.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|108,00EUR
|+56,07 %
|28.09.2026
+2,29 %
+2,11 %
-12,12 %
-9,13 %
-35,46 %
+3,70 %
+14,31 %
+125,85 %
+131,44 %
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