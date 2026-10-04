Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: frizio - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 415,67€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,55 %.
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Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|380,00Euro
|+10,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+33,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+33,41 %
|-
|UBS
|-
|-
|17.09.2026
|UBS
|-
|-
|21.09.2026
|RBC
|430,00EUR
|+24,71 %
|21.09.2026
|BERENBERG
|384,00EUR
|+11,37 %
|25.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|28.09.2026
|JPMORGAN
|380,00EUR
|+10,21 %
|29.09.2026
+0,12 %
-5,06 %
-2,85 %
+4,29 %
-17,84 %
+22,69 %
+90,98 %
+643,86 %
+609,03 %
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