Aktie kaufen oder verkaufen
Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 100,25€. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|103,00EUR
|+47,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|104,00EUR
|+48,47 %
|-
|JEFFERIES
|97,00EUR
|+38,47 %
|03.09.2026
|JEFFERIES
|97,00EUR
|+38,47 %
|28.09.2026
+1,97 %
+15,64 %
+14,30 %
-1,14 %
-8,95 %
-32,04 %
-45,98 %
+123,06 %
+125,97 %
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