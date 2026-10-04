Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
25 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 85,36€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,84 %.
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Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|86,00Euro
|+31,82 %
|-
|Deutsche Bank
|79,00Euro
|+21,09 %
|-
|JPMorgan
|79,00Euro
|+21,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|79,00EUR
|+21,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|79,00EUR
|+21,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00EUR
|+22,62 %
|-
|UBS
|90,00EUR
|+37,95 %
|09.09.2026
|RBC
|93,00EUR
|+42,55 %
|10.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|97,00EUR
|+48,68 %
|11.09.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+31,82 %
|13.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|86,00EUR
|+31,82 %
|16.09.2026
|JPMORGAN
|79,00EUR
|+21,09 %
|17.09.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+31,82 %
|22.09.2026
|RBC
|93,00EUR
|+42,55 %
|22.09.2026
|BERENBERG
|89,00EUR
|+36,42 %
|23.09.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+31,82 %
|23.09.2026
|JPMORGAN
|79,00EUR
|+21,09 %
|23.09.2026
|RBC
|93,00EUR
|+42,55 %
|23.09.2026
|UBS
|90,00EUR
|+37,95 %
|23.09.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|79,00EUR
|+21,09 %
|24.09.2026
|JPMORGAN
|79,00EUR
|+21,09 %
|24.09.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+24,16 %
|28.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|97,00EUR
|+48,68 %
|28.09.2026
|JPMORGAN
|79,00EUR
|+21,09 %
|28.09.2026
|UBS
|90,00EUR
|+37,95 %
|28.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|31.08.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|31.08.2026
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