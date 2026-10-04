Aktie kaufen oder verkaufen
UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Danuta Hyniewska - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 89,20€. Die UniCredit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,17 %.
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Analysten und Kursziele für die UniCredit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Unicredit
|90,00Euro
|+14,18 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|78,00EUR
|-1,04 %
|-
|JPMORGAN
|94,00EUR
|+19,26 %
|07.09.2026
|RBC
|90,00EUR
|+14,18 %
|15.09.2026
|JPMORGAN
|94,00EUR
|+19,26 %
|15.09.2026
-1,49 %
-6,85 %
-6,88 %
-2,24 %
+23,32 %
+252,36 %
+595,28 %
+678,67 %
+310,31 %
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