Aktie kaufen oder verkaufen
HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: HelloFresh
Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 4,14€. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +75,54 %.
Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|3,00Euro
|+27,12 %
|-
|Berenberg Bank
|5,00Euro
|+111,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00EUR
|+27,12 %
|-
|UBS
|3,00EUR
|+27,12 %
|24.09.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+238,98 %
|24.09.2026
|JPMORGAN
|2,00EUR
|-15,25 %
|25.09.2026
|BERENBERG
|5,00EUR
|+111,86 %
|28.09.2026
-1,75 %
+5,10 %
-8,76 %
-42,88 %
-66,65 %
-91,41 %
-96,96 %
-80,73 %
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