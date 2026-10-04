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    Talanx vor DAX-Aufstieg? Berenberg sieht fast 40 Prozent Kurspotenzial

    Talanx vor DAX-Aufstieg? Berenberg sieht fast 40 Prozent Kurspotenzial
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    ### Talanx gewinnt DAX-Perspektive – Berenberg sieht deutliches Kurspotenzial

    Talanx rückt in den Blick der DAX-Anleger. Der Versicherungskonzern liegt beim Streubesitz-Börsenwert auf Rang 37 in Deutschland und zählt damit zu den möglichen Aufsteigern in den Leitindex. Die Privatbank Berenberg hält an ihrer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 163 Euro fest. Ausgehend vom jüngsten Kurs von rund 116 Euro entspricht das einem rechnerischen Potenzial von knapp 40 Prozent. Analyst Michael Huttner sieht Talanx neben Lufthansa als Kandidaten für die reguläre DAX-Überprüfung im kommenden März.

    Für einen sogenannten Fast Entry im Dezember oder Juni reicht die aktuelle Platzierung voraussichtlich nicht. Dafür müsste Talanx auf Rang 33 vorrücken; erforderlich wäre ein Streubesitzwert von etwa acht Milliarden Euro. Derzeit beläuft er sich auf rund 7,3 Milliarden Euro. Eine stärkere Abgabe von Aktien durch den Großaktionär HDI, der rund 77 Prozent hält, hält Huttner für äußerst unwahrscheinlich. Die Chancen liegen daher eher bei der regulären Überprüfung. Zwei DAX-Mitglieder rangieren auf oder nahe Platz 48 und damit in der Abstiegszone. Ein möglicher Aufstieg würde Talanx zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen, ist für Berenbergs positive Einschätzung aber nicht ausschlaggebend.

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    Auch die operative und finanzielle Ausgangslage bleibt laut dem Bericht solide. Nach dem ersten Halbjahr standen im Budget für Naturkatastrophenschäden noch 474 Millionen Euro zur Verfügung. Im Jahr 2025 hatte Talanx 1,26 Milliarden Euro für solche Belastungen zurückgestellt. In der Erstversicherung liegen die Reserven nahe am oberen Bereich. Zusätzliche Kapitalerträge könnten es der Sparte ermöglichen, Anleiheverluste früher zu verbuchen und frei werdendes Kapital schneller in Anlagen mit höheren Renditen umzuschichten. Belastend wirkt dagegen das Rückversicherungsgeschäft: Mehr verfügbares Kapital in der Branche setzt die Preise weiter unter Druck.

    Bei den Gewinnzielen könnte der nächste Impuls bereits im November kommen. Talanx strebt für 2026 einen Nettogewinn von deutlich mehr als 2,7 Milliarden Euro an. Damit liegt die Vorgabe bereits über dem früheren Ziel von mehr als 2,5 Milliarden Euro für 2027. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 13. November könnte das Unternehmen eine neue Zielmarke für die Folgejahre vorlegen. Der Markt rechnet für 2027 mit einem Nettogewinn von etwa drei Milliarden Euro.

    Auch die Bewertung spricht nach Einschätzung des Artikels für die Aktie. Talanx wird mit dem 9,9-Fachen des erwarteten Gewinns für 2028 gehandelt; der europäische Branchendurchschnitt liegt bei 12,5. Dazu kommt eine Dividendenrendite von mehr als drei Prozent. Das könnte die Aktie auch für einkommensorientierte Anleger interessant machen. Ein möglicher DAX-Aufstieg wäre damit ein zusätzlicher Katalysator – entscheidend bleiben jedoch die Gewinnentwicklung, die Schadenbelastung und die Preisdynamik in der Rückversicherung. Berenberg hält an seinem Kursziel von 163 Euro fest.



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    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 117,6EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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