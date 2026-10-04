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    Amundi fällt bei Munich Re unter 3 Prozent – und steigt rasch zurück

    Amundi fällt bei Munich Re unter 3 Prozent – und steigt rasch zurück
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    ### Amundi überschreitet Drei-Prozent-Schwelle bei Munich Re erneut

    Der französische Vermögensverwalter Amundi hat seine Stimmrechtsposition beim Rückversicherer Munich Re binnen weniger Tage verändert. Wie aus zwei Mitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz hervorgeht, sank der Anteil zunächst unter die Marke von drei Prozent und lag anschließend wieder darüber. Die Schwellenberührungen erfolgten am 25. und am 28. September 2026.

    Zum 25. September meldete Amundi Stimmrechte von insgesamt 2,99 Prozent. Hinzu kamen Finanzinstrumente, die weitere 0,009 Prozent der Stimmrechte repräsentieren. Der Gesamtanteil lag damit bei 2,999 Prozent – knapp unter der meldepflichtigen Drei-Prozent-Schwelle. In der vorherigen Mitteilung hatte Amundi noch 3,03 Prozent der Stimmrechte und insgesamt 3,06 Prozent einschließlich der Instrumente ausgewiesen.

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    Nur drei Tage später überschritt der Vermögensverwalter die Marke wieder: Zum 28. September belief sich der Anteil der Stimmrechte auf 3,004 Prozent. Einschließlich der Instrumente erreichte Amundi einen Gesamtanteil von 3,013 Prozent. Die Zahl der zugerechneten Stimmrechte stieg gegenüber der vorherigen Meldung von 3.796.182 auf 3.814.360. Das entspricht einem Zuwachs um 18.178 Stimmrechte.

    Die Stimmrechte werden Amundi zugerechnet; direkt hält das Unternehmen laut Meldung keine Aktien von Munich Re. Die Zuordnung erfolgt über die Beteiligungs- und Verwaltungskette des Konzerns, zu der unter anderem Amundi Asset Management sowie mehrere nationale Tochtergesellschaften gehören. Zu den aufgeführten Gesellschaften zählen Einheiten in Deutschland, Österreich, Irland, Italien, Japan, Hongkong und Taiwan.

    Zusätzlich zu den Aktienpositionen weist Amundi 11.708 Stimmrechte aus Finanzinstrumenten aus. Davon entfallen 4.332 auf verliehene Wertpapiere mit Rückrufrecht und 7.376 auf gestellte Sicherheiten, ebenfalls mit Rückrufrecht. Zusammen entsprechen diese Positionen rund 0,009 Prozent der Stimmrechte. Instrumente mit Barausgleich oder physischer Abwicklung wurden nicht gemeldet.

    Die Gesamtzahl der Munich-Re-Stimmrechte beträgt laut Mitteilung 126.970.119. Die Angaben beziehen sich auf die im September erreichten Schwellenwerte und wurden am 1. und 2. Oktober über den EQS-News-Service veröffentlicht. Sie dokumentieren die Veränderung der meldepflichtigen Beteiligung, enthalten jedoch keine Angaben zu den Gründen für die Anpassung. Aus den Meldungen lässt sich daher nicht ableiten, ob die Bewegung auf gezielte Käufe, Verkäufe oder andere Veränderungen bei der Zurechnung der Stimmrechte zurückgeht.



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