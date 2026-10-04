Auto1-Aktie stürzt ab: JPMorgan senkt Prognosen bis 2028

Diebel senkte seine Prognosen für das dritte Quartal sowohl beim Verkaufsvolumen als auch beim Rohertrag je verkauftem Fahrzeug. Auch seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2028 reduzierte er – in der Spitze um 16 Prozent. Die Anpassungen spiegeln nach seiner Einschätzung die jüngsten Hinweise des Managements wider. Sie fallen zugleich deutlich aus, obwohl die Aussagen des Unternehmens zuvor vergleichsweise solide gewirkt hätten.

Der Aktienkurs des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 ist am Freitag deutlich eingebrochen. Zuletzt verlor das Papier mehr als acht Prozent und notierte bei 15,85 Euro. Damit erreichte es den niedrigsten Stand seit April. Auslöser waren Aussagen des Unternehmens bei einem Analystenbriefing vor der für Anfang November geplanten Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Die Signale überzeugten den Markt nicht: JPMorgan-Analyst Marcus Diebel erwartet nun niedrigere Ergebnisse und Absatzwerte, als er bislang angenommen hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als möglichen Grund für die schwächere Entwicklung nennt Diebel Auto1s auf Skalierung ausgerichteten Ansatz. Dieser könne kurzfristig den Einkauf von Gebrauchtwagen gebremst haben. Die Entwicklung beim Fahrzeugerwerb werde sich in den Zahlen offenbar stärker niederschlagen als erwartet. Für den Onlinehändler ist ein ausreichendes Angebot an Fahrzeugen wichtig, um den Absatz zu steigern und die wirtschaftlichen Vorteile einer größeren Plattform zu nutzen. Wenn der Einkauf hinter den Erwartungen zurückbleibt, kann dies deshalb sowohl das Volumen als auch den Rohertrag belasten.

JPMorgan bestätigte zwar die Einstufung „Overweight“, senkte aber das Kursziel von 37 auf 34 Euro. Die Bank hält die Aktie damit weiterhin für aussichtsreich, räumt jedoch ein, dass sich die Perspektive nach den jüngsten Signalen eingetrübt hat. Die niedrigeren Schätzungen betreffen nicht allein das kommende Quartal, sondern reichen bis 2028. Das deutet darauf hin, dass der Analyst die Herausforderungen nicht als vorübergehende Abweichung betrachtet.

Zusätzlichen Unsicherheitsfaktor stellt der überraschende Abschied des Finanzchefs dar. Nach Einschätzung Diebels dürfte es Zeit benötigen, bis das Vertrauen der Anleger in die MDax-Aktie wiederhergestellt ist. Der Kursrückgang zeigt, wie empfindlich Investoren derzeit auf Hinweise zur operativen Entwicklung und zur Unternehmensführung reagieren. Entscheidend wird nun sein, ob die Anfang November erwarteten Quartalszahlen die skeptischeren Annahmen bestätigen oder entkräften. Bis dahin dürften Absatz, Rohertrag und die Entwicklung des Fahrzeugangebots besonders im Fokus stehen. Die Senkung der Erwartungen erhöht die Bedeutung des anstehenden Berichts für die Bewertung der Aktie und für die Frage, ob Auto1 seinen Wachstumskurs ohne weitere Belastungen fortsetzen kann.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,58 % und einem Kurs von 16,40EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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