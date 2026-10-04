🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auto1-Aktie stürzt ab: JPMorgan senkt Prognosen bis 2028

    Auto1-Aktie stürzt ab: JPMorgan senkt Prognosen bis 2028
    Foto: Autohero

    Der Aktienkurs des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 ist am Freitag deutlich eingebrochen. Zuletzt verlor das Papier mehr als acht Prozent und notierte bei 15,85 Euro. Damit erreichte es den niedrigsten Stand seit April. Auslöser waren Aussagen des Unternehmens bei einem Analystenbriefing vor der für Anfang November geplanten Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Die Signale überzeugten den Markt nicht: JPMorgan-Analyst Marcus Diebel erwartet nun niedrigere Ergebnisse und Absatzwerte, als er bislang angenommen hatte.

    Diebel senkte seine Prognosen für das dritte Quartal sowohl beim Verkaufsvolumen als auch beim Rohertrag je verkauftem Fahrzeug. Auch seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2028 reduzierte er – in der Spitze um 16 Prozent. Die Anpassungen spiegeln nach seiner Einschätzung die jüngsten Hinweise des Managements wider. Sie fallen zugleich deutlich aus, obwohl die Aussagen des Unternehmens zuvor vergleichsweise solide gewirkt hätten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Auto1 Group SE!
    Long
    15,62€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,99€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 9,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Als möglichen Grund für die schwächere Entwicklung nennt Diebel Auto1s auf Skalierung ausgerichteten Ansatz. Dieser könne kurzfristig den Einkauf von Gebrauchtwagen gebremst haben. Die Entwicklung beim Fahrzeugerwerb werde sich in den Zahlen offenbar stärker niederschlagen als erwartet. Für den Onlinehändler ist ein ausreichendes Angebot an Fahrzeugen wichtig, um den Absatz zu steigern und die wirtschaftlichen Vorteile einer größeren Plattform zu nutzen. Wenn der Einkauf hinter den Erwartungen zurückbleibt, kann dies deshalb sowohl das Volumen als auch den Rohertrag belasten.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    JPMorgan bestätigte zwar die Einstufung „Overweight“, senkte aber das Kursziel von 37 auf 34 Euro. Die Bank hält die Aktie damit weiterhin für aussichtsreich, räumt jedoch ein, dass sich die Perspektive nach den jüngsten Signalen eingetrübt hat. Die niedrigeren Schätzungen betreffen nicht allein das kommende Quartal, sondern reichen bis 2028. Das deutet darauf hin, dass der Analyst die Herausforderungen nicht als vorübergehende Abweichung betrachtet.

    Zusätzlichen Unsicherheitsfaktor stellt der überraschende Abschied des Finanzchefs dar. Nach Einschätzung Diebels dürfte es Zeit benötigen, bis das Vertrauen der Anleger in die MDax-Aktie wiederhergestellt ist. Der Kursrückgang zeigt, wie empfindlich Investoren derzeit auf Hinweise zur operativen Entwicklung und zur Unternehmensführung reagieren. Entscheidend wird nun sein, ob die Anfang November erwarteten Quartalszahlen die skeptischeren Annahmen bestätigen oder entkräften. Bis dahin dürften Absatz, Rohertrag und die Entwicklung des Fahrzeugangebots besonders im Fokus stehen. Die Senkung der Erwartungen erhöht die Bedeutung des anstehenden Berichts für die Bewertung der Aktie und für die Frage, ob Auto1 seinen Wachstumskurs ohne weitere Belastungen fortsetzen kann.



    AUTO1 Group

    -5,58 %
    -12,95 %
    -26,83 %
    -33,93 %
    -40,79 %
    +183,28 %
    -42,67 %
    -57,12 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
    AUTO1 Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,58 % und einem Kurs von 16,40EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Auto1-Aktie stürzt ab: JPMorgan senkt Prognosen bis 2028 Der Aktienkurs des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 ist am Freitag deutlich eingebrochen. Zuletzt verlor das Papier mehr als acht Prozent und notierte bei 15,85 Euro. Damit erreichte es den niedrigsten Stand seit April. Auslöser waren Aussagen des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     