Goldman Sachs baut Siltronic-Position auf 5,76 Prozent aus

Der Anstieg beruht nicht auf einem größeren Bestand an unmittelbar gehaltenen Aktien, sondern vor allem auf Finanzinstrumenten, die nach dem Wertpapierhandelsgesetz mitzuteilen sind. Zum Stichtag 25. September entfielen 0,17 Prozent auf Stimmrechte und 5,58 Prozent auf Instrumente. In der vorherigen Meldung waren es 0,38 beziehungsweise 4,91 Prozent gewesen. Die ausgewiesene Gesamtposition stieg damit von 5,71 Prozent in der letzten vorangegangenen Mitteilung zunächst auf 5,29 Prozent und anschließend auf 5,76 Prozent.

The Goldman Sachs Group hat ihre gemeldete Gesamtposition an der Siltronic AG binnen eines Tages auf 5,76 Prozent der Stimmrechte ausgebaut. Das geht aus zwei am 1. Oktober veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervor. Die jüngste Schwellenberührung datiert vom 25. September. Einen Tag zuvor hatte Goldman Sachs noch insgesamt 5,29 Prozent gemeldet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei den Stimmrechten meldete Goldman Sachs zuletzt 57.066 zugerechnete Stimmen, entsprechend 0,17 Prozent. Direkt gehaltene Siltronic-Aktien weist die Mitteilung nicht aus. Am 24. September waren noch 124.473 Stimmen beziehungsweise 0,38 Prozent zugerechnet worden. Die Angaben beruhen auf insgesamt 33 Millionen Stimmrechten bei Siltronic.

Den größten Teil der jüngsten Position bilden Instrumente, die nach § 38 Absatz 1 Nummer 1 WpHG gemeldet werden. Sie summieren sich auf 1,72 Millionen Stimmrechte beziehungsweise 5,22 Prozent. Dazu zählen Rückforderungsansprüche über 2,33 Prozent, Nutzungsrechte über 2,00 Prozent sowie eine Umtauschanleihe mit Fälligkeit am 23. Januar 2029, die 0,89 Prozent entspricht. Weitere 0,37 Prozent entfallen auf Instrumente mit Barausgleich: einen Kaufoptionsschein mit Laufzeit bis Ende 2030 und einen Swap mit Laufzeit bis September 2036.

Die Zusammensetzung veränderte sich zwischen den beiden Stichtagen deutlich. Die Positionen aus Rückforderungsansprüchen blieben mit 2,32 und 2,33 Prozent nahezu stabil; die Nutzungsrechte stiegen von 1,36 auf 2,00 Prozent. Auch die Umtauschanleihe nahm leicht zu. Der Anteil der Instrumente mit Barausgleich erhöhte sich geringfügig von 0,36 auf 0,37 Prozent.

Die Mitteilungen nennen mehrere Gesellschaften aus dem Goldman-Sachs-Konzern als Teil der Beteiligungskette, darunter Einheiten aus den Bereichen Vermögensverwaltung und Bankgeschäft. Die gemeldeten Prozentwerte sind daher als Gesamtposition des Konzerns zu verstehen, nicht als direkte Aktienbeteiligung der US-Muttergesellschaft. Aus der Veröffentlichung geht keine Erklärung für die Veränderungen hervor. Die Meldung erfüllt die gesetzlichen Transparenzpflichten nach dem WpHG.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 83,00EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.