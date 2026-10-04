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    Klopp-Sieg begeistert Millionen: 10,8 Millionen sehen im ZDF zu

    Klopp-Sieg begeistert Millionen: 10,8 Millionen sehen im ZDF zu
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    **Klopp-Debüt zieht mehr als zehn Millionen Zuschauer an**

    Der erste Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp hat dem ZDF eine hohe Reichweite beschert. Im Schnitt verfolgten 10,788 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung des 2:0 gegen Serbien aus München. Der Marktanteil lag nach Angaben der AGF Videoforschung bei 47,3 Prozent. Damit erreichte fast die Hälfte des Fernsehpublikums, das zum Zeitpunkt der Partie vor dem Bildschirm saß, das ZDF.

    Die Zuschauerzahl bewegt sich auf dem Niveau der ersten beiden Länderspiele unter Klopp. Sowohl RTL mit der Begegnung gegen die Niederlande am Donnerstag als auch die ARD mit dem Spiel gegen Griechenland am Sonntag hatten mehr als zehn Millionen Menschen erreicht. Die drei Übertragungen verteilten sich damit auf verschiedene Sender, erzielten aber jeweils ein großes Publikum. Das spricht für ein anhaltend hohes Interesse an der Nationalmannschaft während des Trainerwechsels.

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    Für die Sender sind solche Reichweiten ein wichtiger Maßstab im Wettbewerb um attraktive Sportrechte und Werbeerlöse. Die Marktanteile und Zuschauerzahlen geben Hinweise darauf, wie viele Menschen eine Liveübertragung erreicht. Sie sind jedoch nicht gleichbedeutend mit konkreten Einnahmen: Das hängt unter anderem davon ab, ob ein Sender öffentlich-rechtlich oder privat organisiert ist und wie die jeweilige Vermarktung erfolgt. Die vorliegenden Zahlen belegen zunächst vor allem, dass die ersten Spiele unter Klopp ein großes Fernsehpublikum fanden.

    Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Griechenland zeigt RTL am Sonntag um 20.45 Uhr. Es ist das Rückspiel in Thessaloniki. Ob die Übertragung erneut die Zehn-Millionen-Marke überschreitet, bleibt abzuwarten. Die bisherigen Werte bieten dem Sender allerdings eine starke Ausgangsbasis für die Begegnung.

    Für Per Mertesacker war das Serbien-Spiel zugleich der letzte Einsatz als ZDF-Experte. Der 42-Jährige war sechs Jahre für den Sender tätig und begleitete unter anderem vier große Turniere. Zum 1. Januar übernimmt er beim Deutschen Fußball-Bund den Posten des Geschäftsführers Sport. Damit wechselt er von der Analyse am Bildschirm in eine Führungsfunktion beim Verband. Mertesacker sagte, er wolle nun im deutschen Fußball etwas anstoßen und erreichen.

    Moderator Jochen Breyer und Co-Experte Christoph Kramer verabschiedeten ihn mit persönlichen Worten. Kramer, der mit Mertesacker den WM-Titel gewonnen hatte, bezeichnete ihn als Freund und sagte, er werde ihn vermissen. Zugleich freue er sich darauf, künftig selbst mehr Redezeit zu haben. Mertesacker betonte, die gemeinsame Zeit sei vor und hinter der Kamera besonders gewesen.

    Zum Abschied erhielt der frühere Nationalspieler eine Eistonne. Das Geschenk spielte auf sein bekanntes Interview bei der Weltmeisterschaft 2014 an. Nach dem Sieg gegen Algerien hatte Mertesacker auf kritische Fragen gereizt reagiert und angekündigt, sich drei Tage in die Eistonne zu legen, bevor das Spiel analysiert werde.



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