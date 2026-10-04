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    Die Community sucht die Richtung

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    Stillstand bei Netlist: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

    Die Netlist-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Zusätzliche Lizenzerlöse und stärkere Verhandlungsposition auf Sorgen vor Ungeklärter Netlist-Bezug der diskutierten 500 Millionen. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Die Community sucht die Richtung - Stillstand bei Netlist: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Netlist-Aktie hat die Woche mit einem Plus von 1,8 Prozent abgeschlossen. Für Gesprächsstoff sorgte vor allem die Frage, ob eine im Forum diskutierte Bilanzposition bei Micron auf einen bevorstehenden Patentvergleich mit Netlist hindeutet. 49 relevante Beiträge von 16 Nutzern zeigen das Interesse. Im Mittelpunkt stehen vermeintliche 500 Millionen US-Dollar für Patentlizenzen – und die Unsicherheit, wem dieser Betrag tatsächlich zuzuordnen ist.

    500 Millionen Dollar: Netlist-Indiz oder falsche Fährte?

    Die ausführlichsten Beiträge befassen sich mit einer von der Community beschriebenen Überleitung zwischen Microns offiziellen und bereinigten Ergebnissen. Optimistische Stimmen interpretieren die dort vermutete Sonderbelastung als Hinweis auf eine mögliche Einigung. Ihre Überlegung: Ein außergewöhnlicher Lizenzaufwand könnte eher zu einem Patentvergleich passen als zu laufenden Lizenzkosten. Das ist eine Arbeitshypothese des Forums, kein bestätigter Zusammenhang.

    Mehrfach wird auch die zeitliche Nähe zu einer von den Teilnehmern beschriebenen Samsung-Einigung als Argument angeführt. Daraus leiten einige die Erwartung ab, Micron bereite sich finanziell auf einen Abschluss mit Netlist vor. Andere vermuten hinter dem Betrag entweder eine Einmalzahlung oder den abgezinsten Wert einer längerfristigen Vereinbarung. Beide Deutungen bleiben unbestätigt.

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    Die stärkste Gegenposition kommt dabei aus derselben Bilanzdiskussion: Auch die Befürworter räumen ein, dass die 500 Millionen Dollar eine ganz andere Patentangelegenheit betreffen könnten. Zudem bleiben Fragen zu einer älteren Position über 57 Millionen Dollar offen. Eine vermutete Rückstellung wäre überdies weder der Nachweis eines unterschriebenen Vertrags noch einer unmittelbar bevorstehenden Zahlung. Gerade diese Unterscheidung begrenzt die Aussagekraft der Spekulation.

    Lizenzfantasie trifft auf Bewertungsfragen

    Als zweite Chance diskutiert die Community eine bessere Verhandlungsposition. Nach Einschätzung mehrerer Teilnehmer habe der im Forum erörterte Samsung-Deal Netlists finanzielle Lage gestärkt. Dadurch könne das Unternehmen gegenüber Micron und SK Hynix härter verhandeln. Erwartet werden zusätzliche Lizenzerlöse, die neben dem Produktgeschäft eine ertragreiche Einnahmequelle bilden könnten.

    Kritische Stimmen setzen bei den Vertragsbedingungen an. Sie befürchten, dass eine bei Samsung vermutete Begrenzung der Erlöse als Vorlage für weitere Vereinbarungen dienen könnte. Dann würde Netlist aus Sicht dieser Teilnehmer weniger stark am Branchenwachstum teilhaben. Die optimistische Gegenposition lautet, ein anfänglicher Kompromiss könne strategisch sinnvoll gewesen sein, ohne zwangsläufig alle Folgeabschlüsse festzulegen.

    Auch die Bewertung bleibt umstritten: Wie viel Hoffnung auf weitere Verträge steckt bereits im Kurs? Die geprüfte Marktkapitalisierung beträgt 1,76 Milliarden US-Dollar. Das negative Vorjahres-KGV von minus 11,11 liefert keinen klassischen Gewinnmaßstab. Zudem lag das relative Handelsvolumen zuletzt beim 0,8-Fachen des Wochenschnitts; eine erhöhte Handelsaktivität bestätigt die Vergleichsfantasie damit nicht.

    In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf den von der Community genannten ITC-Termin am 7. Oktober. Die behauptete Verschiebung ist nicht geprüft und kein Beleg für Verhandlungen. Entscheidend wären belastbare Angaben zum möglichen Netlist-Bezug der Micron-Position. Kursseitig markieren 6,00 US-Dollar am Wochenhoch den Widerstand und 5,266 US-Dollar am Wochentief die Unterstützung.

    Netlist Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +1,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 6,00$ / 5,266$
    KGV (Vorjahr) -11,11
    Marktkapitalisierung 1,76 Mrd.USD

    Stand: 04.10.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,00$ und das Wochentief bei 5,266$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Netlist

    -0,36 %
    +1,80 %
    +9,48 %
    +86,18 %
    +521,98 %
    +162,04 %
    -2,58 %
    +360,16 %
    +543,18 %
    ISIN:US64118P1093WKN:A0LFEH
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