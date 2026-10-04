Deutsche Rohstoff verliert 5,5 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

Die optimistische Seite setzt auf steigende Erträge. Ihr Argument: Die aus ihrer Sicht zuletzt hohen Ölpreise könnten bei einer begrenzten Preisabsicherung stärker auf das Ergebnis durchschlagen. Hinzu kommen Erwartungen an höhere Fördermengen. Einzelne Beiträge rechnen deshalb schon kurzfristig mit einer Anhebung der Jahresprognose. Weder die genannten Produktionsannahmen noch eine bevorstehende Prognoseänderung sind durch die vorliegenden geprüften Informationen bestätigt. Sie bilden aber den Kern der positiven Erwartungen.

Die Deutsche Rohstoff-Aktie verlor auf Wochensicht 5,5 Prozent – und sorgte damit für intensive Debatten im wallstreetONLINE-Forum. In 55 relevanten Beiträgen von 24 Nutzern stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Warum spiegelt der Kurs die von Teilen der Community erwartete Stärke des Ölgeschäfts nicht wider? Mehrere Teilnehmer vermuten, dass die Entwicklung von Almonty den Aktienkurs stärker prägt als der Ölpreis. Daraus entstand ein Streit über die richtige Verwendung des Kapitals.

Mehrfach wird das Management für die aus Sicht dieser Teilnehmer schnelle Umsetzung von Investitionen gelobt. Befürworter halten zusätzliche Bohrungen für sinnvoll, sofern deren erwartete Rückflüsse attraktiver sind als andere Kapitalverwendungen. Auch eine stärkere Absicherung künftiger Ölverkäufe wird diskutiert: Sie könnte nach Einschätzung der Community gute Margen sichern und die Planung verlässlicher machen. Dahinter steht die Überzeugung, dass nachhaltige Zahlungsüberschüsse wichtiger sind als eine besonders populäre Wachstumsgeschichte.

Die Gegenposition bezweifelt weniger die mögliche Ertragskraft als deren Bewertung an der Börse. Kritische Stimmen sehen langfristige Ölinvestitionen durch Rohstoffpreisrisiken, strukturellen Gegenwind und die Konkurrenz verzinster Anlagen belastet. Nach ihrer Interpretation war der frühere Kursanstieg stärker mit Almonty verbunden als mit dem Ausbau der Förderung. Eine im Forum beobachtete Ähnlichkeit der Kursverläufe belegt allerdings keinen ursächlichen Zusammenhang.

Entsprechend kontrovers fällt die Diskussion über Rückkäufe aus. Befürworter sehen darin eine Alternative zu weiteren Investitionen, wenn eigene Aktien tatsächlich unter ihrem wirtschaftlichen Wert notieren. Andere wollen aussichtsreichen Projekten Vorrang geben; eine vermittelnde Position plädiert für beides. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 5,82 liefert einen Bewertungsanker, beweist jedoch keine Unterbewertung. Wiederholt kritisiert wird zudem die als zurückhaltend empfundene Kommunikation. Dass wichtige Informationen fehlen oder bewusst verzögert werden, lässt sich daraus nicht ableiten.

79,10 und 84,80 Euro im Blick

Für die kommende Woche stehen das Wochentief bei 79,10 Euro als Unterstützung und das Wochenhoch bei 84,80 Euro als Widerstand im Fokus. Das zuletzt 1,4-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt unterstreicht die erhöhte Aktivität. Inhaltlich könnten neue Angaben zu Förderung, Prognose oder Kapitalverwendung die Debatte verändern. Dafür liegt jedoch kein bestätigter Termin vor. Bis dahin bleibt entscheidend, ob sich die jüngste Kurserholung fortsetzt oder die Unterstützung erneut getestet wird.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -5,5 % Wochenhoch / Wochentief 84,80€ / 79,10€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 415,45 Mio.EUR

Stand: 04.10.2026, 10:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 84,80€ und das Wochentief bei 79,10€ die zunächst wichtigsten Marken.