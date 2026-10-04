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    Chartanalyse

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    Bank of Montreal: Aktie korrigiert im intakten Aufwärtstrend

    Die Aktie der Bank of Montreal hat sich binnen drei Jahren nahezu verdoppelt. Nach dem Höchststand im August steht der Kurs jedoch unter Druck. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt – nun rücken wichtige Unterstützungen in den Fokus.

    Chartanalyse - Bank of Montreal: Aktie korrigiert im intakten Aufwärtstrend
    Foto: adobe.stock.com

    Bank of Montreal: Dreijahrestrend bleibt aufwärtsgerichtet

    Die Bank-of-Montreal-Aktie hat sich in den vergangenen drei Jahren trotz deutlicher Rückschläge nahezu verdoppelt. Vom Ausgangskurs bei 76,30 stieg sie bis zuletzt um rund 94 Prozent. Das Dreijahrestief markierte sie am 30. Oktober 2023 bei 70,40. Nach einer wechselhaften Entwicklung 2024 und einem Rücksetzer auf 79,44 im April 2025 gewann der Aufwärtstrend deutlich an Dynamik. Am 14. August 2026 erreichte die Aktie mit 160,62 ihr höchstes Schlusskursniveau im Betrachtungszeitraum. Anschließend setzte eine Korrektur ein.

    Aktueller Kurs: Unter dem Hoch, weit über dem Tief

    Der jüngste Schlusskurs vom 1. Oktober 2026 beträgt 147,94. Damit notiert die Bank-of-Montreal-Aktie 7,89 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und 110,14 Prozent über dem Dreijahrestief. Die Erholung im September bis auf 154,56 erwies sich bislang als nicht nachhaltig. Zuletzt rückte der Kurs wieder an die unteren Bereiche der jüngsten Handelsspanne heran.

    200-Tage-Linie stützt das langfristige Chartbild

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 135,37. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft diese 200-Tage-Linie um 9,28 Prozent. Trotz der jüngsten Schwäche bleibt das langfristige Trendbild damit positiv. Der Abstand zeigt jedoch auch, dass bis zu einem Test dieser wichtigen Orientierungslinie noch Spielraum für weitere Rücksetzer besteht.

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    Unterstützungen und Widerstände im Fokus

    Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 146,62 und 147,78, wo Ende August mehrfach Schlusskurse lagen. Darunter bildet das Septembertief bei 145,22 die nächste Auffangmarke. Auf der Oberseite stellen 152,08 bis 152,32 einen ersten Widerstandsbereich dar, gefolgt vom Septemberhoch bei 154,56. Erst oberhalb dieser Hürde würde die Zone um 159,74 bis 160,62 wieder stärker in den Blick rücken.

    Bank of Montreal

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    ISIN:CA0636711016WKN:850386Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bank of Montreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 154,50C$, was einem Rückgang von -6,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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