Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +9,80 %

PT Bank Mandiri (Persero) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,80 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +27,65 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 0,00 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in PT Bank Mandiri (Persero) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -26,04 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. PT Bank Mandiri (Persero) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +9,80 % Dividendenrendite bietet PT Bank Mandiri (Persero) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +27,65 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen PT Bank Mandiri (Persero) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,80 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 0,00. PT Bank Mandiri (Persero) weist eine Marktkapitalisierung von 16,42 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,80 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ist eine der größten Universalbanken Indonesiens mit Fokus auf Retail-, Corporate- und Investmentbanking. Produkte: Konten, Kredite, Zahlungsverkehr, Karten, Vermögensverwaltung, digitale Banking-Services. Starke Marktstellung mit hoher Staatsnähe. Wichtige Konkurrenten: BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga. USP: Größe, staatlicher Hintergrund, breites Filialnetz und starke Digitalplattform (Livin’).

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. PT Bank Mandiri (Persero) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +27,65 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

PT Bank Mandiri (Persero) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.10.2026

Mit einer Performance von +1,43 % konnte die PT Bank Mandiri (Persero) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +9,80 %, eine Investition von etwa 10.205€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2025 1,338000 +47,36 % +11,09 % 2024 0,908000 +31,79 % +5,06 % 2023 0,689000 +36,71 % +4,99 % 2022 0,504000 0,00 % +4,60 %

Warum PT Bank Mandiri (Persero) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +9,80 %

Stetiges Dividendenwachstum: +27,65 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 0,00

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 10.205 € 3.000 € 30.613 € 6.000 € 61.225 € 12.000 € 122.449 €

PT Bank Mandiri (Persero) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -5,33 % 3 Monate +7,58 % 1 Jahr -6,58 %

Informationen zur PT Bank Mandiri (Persero) Aktie

Es gibt 2 Mrd. PT Bank Mandiri (Persero) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,42 Mrd. € wert.

PT Bank Mandiri (Persero) Aktie jetzt kaufen?

Ob die PT Bank Mandiri (Persero) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PT Bank Mandiri (Persero) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.