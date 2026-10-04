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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Verunsicherung verzögert die Jahresschlussrallye

    Auch wenn sich die Jahresschlussrallye noch etwas verzögert, die Zahlen sprechen eindeutig für einen freundlichen Herbst.

    DAX – Verunsicherung verzögert die Jahresschlussrallye

    Die Unterstützungszone konnte gerade so zum Wochenschluss gehalten werden. Die Marktteilnehmer sind weiterhin verunsichert, was sich in kleinen Kerzenkörpern zum Wochenanfang widergespiegelt hat. Am Donnerstag konnte kurzfristig die besagte Unterstützung nicht gehalten werden. Der Wochenschluss verlief dann erfreulich und könnte der Start für einen freundlichen Herbst gewesen sein. Die Indikatoren haben jedenfalls Kaufsignale generiert. Allerdings sind die Umsätze weiterhin auf niedrigem Niveau stabil. Wenn keine neuen Störfeuer aus den USA kommen, sollte der freundliche Wochenschluss in der neuen Woche aber veredelt werden können.

    Dow Jones – Mit hammerähnlicher Formation den Wochenschluss gerettet

     

    Auch der US-Leitindex konnte seine Unterstützungszone nicht halten und ist zwischenzeitlich nach unten durchgerutscht. Am Donnerstag konnte immerhin eine Intraday-Stimmungswende generiert werden. Diese kommt einer Hammerformation recht nahe. Diese wurde am Freitag bestätigt, was dazu führen dürfte, dass der Wochenauftakt freundlich gestaltet wird. Zudem haben die Indikatoren Kaufsignale und Divergenzen gebildet, was ebenfalls für einen positiven Wochenauftakt sorgen dürfte.

    Gold – Bröckelt weiter ab

    Die ohnehin nicht sehr tragfähige Unterstützungszone wurde in der vergangenen Woche dynamisch nach unten verlassen. Damit ist die Hoffnung auf ein Halten dieses Bereichs zunächst verflogen. Die Indikatoren stehen zwar vor Kaufsignalen, konnten diese aber noch nicht generieren. Somit dürfte der Wochenauftakt von weiteren Abgaben geprägt sein.  

    Öl – Der Tankrabatt wirkt, mehr aber noch nicht

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Die Preise an den Tankstellen bleiben hoch. Auch wenn der Tankrabatt vorübergehend zu einer gewissen Entlastung geführt hat. Die Rekordwerte im Öl vom Frühjahr sind noch immer nicht wieder erreicht, an der Tankstelle sind diese aber (ex Rabatt) längst überschritten worden. Kaufsignale bei den Indikatoren verpuffen derzeit oder sorgen nur sehr kurz für Entlastung. Noch immer ist das Öl Spielball der geopolitischen Lage. Dies dürfte solange der Fall sein, wie das Problem in der Straße von Hormus nicht gelöst ist.


    Bitcoin/USD – Klassische Konsolidierung

    Auch wenn der Bitcoin ein künstliches Produkt ist und kein tatsächlicher Wert dahintersteht, verhalten sich die Marktteilnehmer so, wie man es mit der Technischen Analyse erklären kann. Nach dem dynamischen Ausbruch nach oben, setzte eine Konsolidierung an die Ausbruchszone ein. Im Verlauf dieser Konsolidierung wurde viele Dojis hinterlassen, was die Unsicherheit der Marktteilnehmer zeigte. Zuletzt wurde ein Versuch unternommen, sich wieder von der Widerstandszone zu entfernen. Dieser Versuch ist zwar zunächst gescheitert, zeigt aber, dass das Verhalten der Marktteilnehmer klassisch verläuft.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

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    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

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    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

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    Autor
    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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