Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 40/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
Insiderkäufe vom 28.09.26 bis 04.10.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|10,12 Mio.€
|195,01 Tsd. Stk.
|1
|2,25 Mio.€
|64,04 Tsd. Stk.
|2
|737,65 Tsd.€
|775 Stk.
|1
|370,20 Tsd.€
|158,20 Tsd. Stk.
|1
|199,89 Tsd.€
|11,93 Tsd. Stk.
|2
|64,34 Tsd.€
|4,40 Tsd. Stk.
|1
|50,00 Tsd.€
|40,00 Tsd. Stk.
|1
|24,71 Tsd.€
|1,50 Tsd. Stk.
|1
|19,37 Tsd.€
|330 Stk.
|1
|10,09 Tsd.€
|319 Stk.
Insiderverkäufe vom 28.09.26 bis 04.10.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|127,10 Tsd.€
|2,12 Tsd. Stk.
CTS Eventim
Wochenperformance: -2,36 %
Wochenperformance: -2,36 %
Platz 1
FUCHS
Wochenperformance: +0,41 %
Wochenperformance: +0,41 %
Platz 2
Rheinmetall
Wochenperformance: -4,37 %
Wochenperformance: -4,37 %
Platz 3
HelloFresh
Wochenperformance: +5,10 %
Wochenperformance: +5,10 %
Platz 4
E.ON
Wochenperformance: -3,33 %
Wochenperformance: -3,33 %
Platz 5
ASTA Energy Solutions
Wochenperformance: -3,64 %
Wochenperformance: -3,64 %
Platz 6
LPKF Laser & Electronics
Wochenperformance: +17,75 %
Wochenperformance: +17,75 %
Platz 7
Solutiance
Wochenperformance: +11,19 %
Wochenperformance: +11,19 %
Platz 8
Amadeus FiRe
Wochenperformance: -7,89 %
Wochenperformance: -7,89 %
Platz 9
2G ENERGY
Wochenperformance: -5,85 %
Wochenperformance: -5,85 %
Platz 10
Finexity
Wochenperformance: -2,97 %
Wochenperformance: -2,97 %
Platz 11
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