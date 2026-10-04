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    Diese Aktie steht unter Druck

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    Die Volkswagen (VW) Vz-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge

    Mit einem Minus von 6,0 Prozent gehört Volkswagen (VW) Vz zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.

    Diese Aktie steht unter Druck - Die Volkswagen (VW) Vz-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Die Volkswagen-Vorzugsaktie verlor in der vergangenen Woche 6,0 Prozent. Der Rückgang verschärfte auf wallstreetONLINE die Debatte darüber, ob die Konzernsubstanz eine günstige Bewertung verspricht oder die Sanierungsrisiken einen Abschlag rechtfertigen. 40 relevante Beiträge von 17 Nutzern zeigen, wie stark diese Frage die Community beschäftigt. Das Handelsvolumen lag an den letzten Handelstagen beim 4,2-Fachen des Wochenschnitts – ein Zeichen erhöhter Marktaktivität, aber kein Beleg für eine Bodenbildung.

    Wie viel ist die Substanz bei schwachen Margen wert?

    Das stärkste positive Argument richtet sich auf die einzelnen Konzernbereiche. Mehrere Beiträge verweisen auf Marken wie Lamborghini, Audi und Bentley sowie auf Beteiligungen und Finanzdienstleistungen. Die Überlegung: Der Markt könnte deren Wert im Gesamtpaket unterschätzen. Die im Forum genannten Milliardenbewertungen einzelner Marken sind allerdings nicht bestätigt. Ebenso lassen sich die dort überschlägig berechneten Konzernwerte nicht ohne Weiteres übernehmen: In der Diskussion werden Vorzugs- und Stammaktien nicht durchgängig sauber getrennt.

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    Einen belastbaren Bewertungsanker liefert das bereitgestellte KGV auf Basis des Vorjahres von 7,09. Es zeigt eine niedrige Bewertung vergangener Gewinne, beantwortet aber nicht, wie tragfähig diese künftig sind. Genau hier setzt der Widerspruch der skeptischen Beiträge an: Hohe Umsätze und wertvolle Marken helfen Aktionären nur, wenn daraus ausreichend Gewinn und freier Mittelzufluss entstehen. Die im Forum kursierenden Umsatz-, Ergebnis- und Margenzahlen sind nicht unabhängig bestätigt.

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    Eine zweite Hoffnung verbindet die Community mit dem Umbau. Befürworter erwarten, dass geringere Personalkosten und eine besser ausgelastete Produktion die Ertragskraft verbessern könnten. Auch einzelne Elektroautos werden positiv beurteilt: Der ID.7 gilt manchen als überzeugendes Produkt, dem ID. Polo werden Absatzchancen zugetraut. Das sind Einschätzungen, keine gesicherten Verkaufserfolge. Zugleich bemängeln selbst produktseitig zuversichtliche Stimmen zu hohe Preise.

    Der Umbau muss mehr als Kosten senken

    Auf der kritischen Seite wiederholen sich Zweifel am Sanierungstempo und an der Führung. Mehrere Beiträge sehen teure Strukturen, langsame Entscheidungen und mögliche Widerstände gegen Einschnitte als Hindernisse. Die Diskussion über externe Berater verstärkt bei einigen die Sorge, dass eigene strategische Antworten fehlen. Ob Berater tatsächlich den Umbau bestimmen und welche Maßnahmen bereits beschlossen sind, lässt sich aus den bereitgestellten geprüften Informationen jedoch nicht ableiten.

    Hinzu kommen Befürchtungen über chinesischen Wettbewerb, technologische Rückstände und eine schwächere Nachfrage. Ein ausführlicher Beitrag leitet daraus Zweifel an künftig benötigten Produktionskapazitäten ab. Seine regionalen Absatzprognosen bleiben persönliche Erwartungen. Nachvollziehbar ist der dahinterliegende Einwand: Kostensenkungen allein lösen keine Absatzprobleme. Damit liegt der Kern des Streits weniger im Umfang der Konzernsubstanz als in deren künftiger Rentabilität.

    In der kommenden Woche stehen die Kursmarken 67,82 Euro und 72,68 Euro im Fokus: Das Wochentief bildet die Unterstützung, das Wochenhoch den Widerstand. Ein Bruch der unteren Marke würde das schwache Kursbild verschärfen; eine Rückkehr zum Hoch wäre ein erstes Gegensignal. Inhaltlich zählen überprüfbare Neuigkeiten zu Kosten, Kapazitäten und Nachfrage. Konkrete Unternehmenstermine sind in den vorliegenden Informationen nicht genannt.

    Volkswagen (VW) Vz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -6,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 72,68€ / 67,82€
    KGV (Vorjahr) 7,09
    Marktkapitalisierung 13,94 Mrd.EUR

    Stand: 04.10.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 72,68€ und das Wochentief bei 67,82€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Volkswagen (VW) Vz

    -0,97 %
    -5,96 %
    -11,95 %
    -4,63 %
    -28,15 %
    -38,49 %
    -65,44 %
    -42,59 %
    +1.387,68 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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