POET Technologies legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig

Das wichtigste positive Argument der Community ist die erwartete Bedeutung optischer Datenübertragung für KI-Rechenzentren. Optimistische Beiträge sehen POET als möglichen Technologiepartner in einem großen Wachstumsmarkt. Dahinter steht die Einschätzung, dass steigende Datenmengen leistungsfähigere Verbindungen erfordern und photonische Lösungen davon profitieren könnten. Ob und in welchem Umfang POET daraus Geschäft gewinnt, bleibt jedoch offen.

POET Technologies hat auf Wochensicht 4,1 Prozent zugelegt. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem die Frage für intensive Diskussionen, ob sich die erhoffte Rolle im Ausbau der KI-Infrastruktur bereits durch belastbare Geschäftssignale untermauern lässt. Hinweise auf Personalaufbau und mögliche Verbindungen zu NTT trafen auf Forderungen nach überprüfbaren Zahlen und Verträgen. Insgesamt wurden an fünf Tagen 46 relevante Beiträge von acht Nutzern erfasst.

Als Indiz für wachsende Aufmerksamkeit wird im Forum ein auf Photonik und Optik ausgerichteter ETF diskutiert. Die dort genannten Branchenunternehmen dienen einigen Teilnehmern als Hinweis auf ein attraktives Umfeld für POET. Daraus folgt allerdings weder eine bestätigte Beteiligung des Fonds an POET noch ein Nachweis für Mittelzuflüsse in die Aktie. Auch die im Forum angeführten ETF-Kennzahlen und Umsatzkriterien sind keine geprüften Unternehmensdaten.

Näher am Unternehmen liegen die mehrfach angesprochenen Stellenausschreibungen und die vermutete Verbindung zu NTT. Befürworter interpretieren Personalsuche als Zeichen operativer Vorbereitung und erwarten Fortschritte bei Partnerschaften. Kritischere Stimmen halten dagegen, dass Einstellungen weder Aufträge noch spätere Umsätze belegen. Die diskutierten Verbindungen zu NTT und Nvidia bleiben Erwartungen der Community, nicht bestätigte Vertragsmeldungen.

Der Maßstab bleibt die wirtschaftliche Umsetzung

Der zentrale Einwand richtet sich weniger gegen die technische Idee als gegen die Beweislage. Mehrere Beiträge verlangen nachvollziehbare Geschäftszahlen und konkrete Verträge statt Schlussfolgerungen aus indirekten Signalen. Selbst optimistische Stimmen räumen ein, dass der erwartete Erfolg noch nicht abschließend nachweisbar sei. Auch die lange Wartezeit bis zur erhofften Kommerzialisierung wird als Belastung beschrieben; einzelne Beiträge warnen ausdrücklich vor einem möglichen Scheitern.

Die geprüften Bewertungsdaten setzen dazu einen nüchternen Rahmen: POET erreicht eine Marktkapitalisierung von 1,20 Milliarden Euro, das KGV des Vorjahres beträgt minus 11,59. Das negative KGV liefert keinen positiven Gewinnmaßstab zur Einordnung der Bewertung. Die im Forum teils behauptete Umsatzlosigkeit lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

In der kommenden Woche stehen damit überprüfbare Nachrichten zu Aufträgen, Partnerschaften oder operativen Fortschritten im Fokus. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 6,99 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 6,41 Euro die Unterstützung. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt nur beim 0,3-Fachen des Wochenschnitts. Bei einem Anlauf auf die obere Marke wird deshalb auch entscheidend sein, ob die Handelsaktivität wieder zunimmt.

POET Technologies Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +4,1 % Wochenhoch / Wochentief 6,99€ / 6,41€ KGV (Vorjahr) -11,59 Marktkapitalisierung 1,20 Mrd.EUR

Stand: 04.10.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,99€ und das Wochentief bei 6,41€ die zunächst wichtigsten Marken.

Schreibe Deinen Kommentar