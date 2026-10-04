Diese Aktie zahlt satte +4,88 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

TPG Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,88 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,27 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,21 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in TPG Registered (A) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +49,21 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. TPG Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,88 % Dividendenrendite bietet TPG Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,27 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen TPG Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,88 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,21. TPG Registered (A) weist eine Marktkapitalisierung von 6,37 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,88 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

TPG Registered (A) ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das in Sektoren wie Technologie und Gesundheitswesen investiert. Es ist bekannt für seine globale Reichweite und strategische Beratung. Hauptkonkurrenten sind Blackstone und KKR. TPGs Alleinstellungsmerkmale sind seine diversifizierten Strategien und umfassende Branchenexpertise.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. TPG Registered (A) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +14,27 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

TPG Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.10.2026

Mit einer Performance von -0,33 % musste die TPG Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,88 %, eine Investition von etwa 20.492€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 2,386667 +20,54 % +4,88 % 2025 1,980000 +20,00 % +3,41 % 2024 1,650000 +17,86 % +3,38 % 2023 1,400000 0,00 % +4,53 %

Warum TPG Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,88 %

Stetiges Dividendenwachstum: +14,27 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 15,21

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 20.492 € 3.000 € 61.476 € 6.000 € 122.951 € 12.000 € 245.902 €

TPG Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,90 % 1 Monat -12,11 % 3 Monate +9,13 % 1 Jahr -16,27 %

Informationen zur TPG Registered (A) Aktie

Es gibt 160 Mio. TPG Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,37 Mrd. € wert.

TPG Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die TPG Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TPG Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.