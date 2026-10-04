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    Zwischen Hoffnung und Zweifel

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    Siemens Energy sucht die Richtung: Anleger streiten über Operative Zuversicht trifft auf stockenden Aktienkurs

    Bei Siemens Energy herrscht derzeit Stillstand – zumindest beim Kurs. Im Forum wird dagegen intensiv darüber gestritten, ob Erhoffte Margenverbesserung und Gamesa-Stabilisierung oder Schwächere Gasaufträge bei anspruchsvoller Bewertung stärker wiegt.

    Zwischen Hoffnung und Zweifel - Siemens Energy sucht die Richtung: Anleger streiten über Operative Zuversicht trifft auf stockenden Aktienkurs
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy hat die Börsenwoche mit einem Plus von 0,9 Prozent beendet. Zwischen 139,20 und 148,00 Euro blieb jedoch reichlich Raum für wechselnde Stimmungen. Im wallstreetONLINE-Forum stand vor allem ein von Teilnehmern verlinkter Pre-Close-Call im Mittelpunkt: Die Community diskutierte, ob die daraus abgeleiteten operativen Fortschritte einen neuen Aufwärtstrend tragen können. Dass der Kurs aus ihrer Sicht nur verhalten auf positive Signale reagierte, sorgte zugleich für Zweifel.

    Bessere Geschäfte, aber zu wenig Kursdynamik?

    Das stärkste positive Argument betrifft die erhoffte Verbesserung der Profitabilität. Mehrere Beiträge deuteten die Informationen aus dem Call als Hinweis auf bessere Margen und eine Stabilisierung bei Siemens Gamesa. Ein Teilnehmer berichtete von einem erstmals seit 2022 positiven Quartalsergebnis der Windkrafttochter und einem weiterhin angestrebten Jahres-Breakeven. Auch eine Konzernprofitabilität am oberen Ende der Prognosespanne wurde angeführt. Diese Angaben sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt; im Forum bilden sie dennoch den Kern der operativen Zuversicht.

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    Ergänzend verwies die Community auf ihrer Einschätzung nach steigende Umsätze und Auftragseingänge, einen hohen Auftragsbestand sowie verbesserten Cashflow. Die Argumentation dahinter ist nachvollziehbar: Wenn sich die erwarteten Fortschritte in belastbaren Ergebnissen niederschlagen, könnte dies die Bewertung besser unterfüttern. Fantasie rund um zusätzliche KI-Infrastrukturinvestitionen kam ebenfalls auf, blieb aber weniger konkret als die Debatte über Margen und Gamesa.

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    Den wichtigsten operativen Vorbehalt sahen Teilnehmer beim Auftragseingang von Gas Services. Nach ihrer Darstellung könnte dieser im vierten Quartal unter den ersten drei Quartalen liegen. Optimisten interpretierten das als normale zeitliche Verteilung größerer Projekte und nicht als Nachfrageschwäche. Skeptischere Stimmen befürchteten dagegen, dass gerade dieser Punkt kommende Analysteneinschätzungen prägen könnte. Eine Entwarnung für Gamesa lässt sich aus den Forumsbeiträgen allein ebenso wenig ableiten wie eine bestätigte Schwäche des Gasgeschäfts.

    Mehrfach diskutiert wurde außerdem ein von der Community angeführter Aktienrückkauf. Einige sahen darin eine Stütze für den Kurs, andere vermuteten gezielte Unterstützung nahe 140 Euro. Für eine solche Kurssteuerung liefern die Beiträge keinen Beleg. Auch die dort vertretene Deutung des Rückkaufs als mechanisches Nullsummenspiel greift zu kurz. Entscheidend bleibt die Frage, warum erwartete operative Fortschritte bislang keinen dauerhaften Aufwärtsimpuls auslösen.

    148 Euro als nächste Bewährungsprobe

    Die Bewertung macht diese Frage relevant: Das KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 60,99, die Marktkapitalisierung 116,35 Milliarden Euro. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag mit dem 1,0-Fachen im Wochenschnitt und zeigte keine außergewöhnliche Aktivität. Für die kommende Woche stehen deshalb mögliche neue Analysteneinschätzungen und die Kursreaktion darauf im Fokus. Ein Anstieg über das Wochenhoch bei 148,00 Euro wäre ein Signal für neue Dynamik. Am Wochentief von 139,20 Euro liegt dagegen die nächste Unterstützung und damit die konkrete Bewährungsprobe für die Zuversicht der Community.

    Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 148,00€ / 139,20€
    KGV (Vorjahr) 60,99
    Marktkapitalisierung 116,35 Mrd.EUR

    Stand: 04.10.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 148,00€ und das Wochentief bei 139,20€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Siemens Energy

    +1,08 %
    +0,85 %
    +2,73 %
    -11,45 %
    +39,44 %
    +1.055,95 %
    +530,49 %
    +577,97 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zur Siemens Energy Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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