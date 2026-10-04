Die Novo Nordisk-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel

Das stärkste positive Argument war der mögliche Nutzen von Novos Therapien über die Gewichtsreduktion hinaus. Mehrere Beiträge beschäftigten sich mit Herz-Kreislauf-Risiken und Leberfett. Eine im Forum verlinkte Auswertung soll bei einer höheren Ozempic-Dosis gegenüber einem Wechsel auf Lillys Tirzepatid ein geringeres Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse gezeigt haben. Andere Beiträge verwiesen auf eine mögliche Normalisierung des Leberfettanteils unter Wegovy. Die optimistische Lesart: Zusätzliche medizinische Vorteile könnten Novo helfen, seine Position auch dann zu behaupten, wenn Wettbewerber bei der Gewichtsabnahme stärker abschneiden.

Die Novo Nordisk-Aktie verlor in der vergangenen Woche 3,0 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob der Konzern gegenüber Eli Lilly wieder Boden gutmachen kann. Neue Phase-II-Daten des Konkurrenten zu EloraTZP mit 23,3 Prozent Gewichtsverlust lieferten dafür einen aktuellen Anlass. Die Debatte drehte sich jedoch nicht allein um verlorene Kilos: Die Community wog mögliche Zusatznutzen von Semaglutid und Chancen bei Tabletten gegen Wettbewerbsdruck und Zweifel an einer schnellen Erholung ab.

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Diese Angaben sind durch die Forumsbeiträge allein allerdings nicht gesichert. Zudem wurde die Herz-Kreislauf-Auswertung als rückblickende Analyse beschrieben, nicht als direkter randomisierter Vergleich. Daraus lässt sich keine allgemeine Überlegenheit ableiten. Auch der im Forum aufgegriffene indirekte Vergleich zugunsten von Lilly ist entsprechend vorsichtig zu bewerten. Entscheidend bleibt, wie belastbar und vergleichbar die jeweiligen Ergebnisse sind.

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Ein zweiter Schwerpunkt war die Hoffnung auf Wachstum durch orale Medikamente. In der Community kursierten Angaben zu steigenden US-Verschreibungen einer Wegovy-Tablette und zu einem Lizenzgeschäft für einen weiteren oral einzunehmenden Wirkstoff. Beides wurde als möglicher Ausbau der Produktpalette gewertet. Einzelne Teilnehmer knüpften ihre Zuversicht außerdem an weiter steigende Verkäufe. Die genannten Verschreibungszahlen und Vertragsdetails bleiben hier jedoch unbestätigte Angaben aus dem Forum, kein Beleg für bereits gesichertes künftiges Wachstum.

Vertrauen braucht mehr als neue Studien

Die kritische Seite stellte Wettbewerb, möglichen Preisdruck und die Umsetzung der Produktstrategie in den Vordergrund. Neue Wirkstoffe und Darreichungsformen müssten sich nach dieser Einschätzung erst in Umsatz und Ergebnis niederschlagen. Wiederholt wurde eine rasche Kurswende bezweifelt; überzeugende Geschäftszahlen und gutes Management galten als Voraussetzung für neues Vertrauen. Die Erwartung einer langsamen Erholung ist dabei ebenso eine Community-Einschätzung wie die Hoffnung auf eine starke Aufholbewegung.

Das KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 14,28. Ob dies günstig ist, hängt wesentlich von der weiteren Gewinnentwicklung ab. In der kommenden Woche stehen deshalb neue Verschreibungsdaten und belastbare Hinweise zum Wettbewerb im Fokus. Charttechnisch bilden 34,30 Euro am Wochenhoch den Widerstand und 33,175 Euro am Wochentief die Unterstützung. Das zuletzt 1,2-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt macht die Reaktion an diesen Marken besonders beobachtenswert: Gelingt eine Stabilisierung, oder setzt sich der Abgabedruck fort?

Novo Nordisk Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -3,0 % Wochenhoch / Wochentief 34,30€ / 33,175€ KGV (Vorjahr) 14,28 Marktkapitalisierung 112,09 Mrd.EUR

Stand: 04.10.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 34,30€ und das Wochentief bei 33,175€ die zunächst wichtigsten Marken.

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