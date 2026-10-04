Top-Artikel der Kalenderwoche 40/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Hormus öffnet langsam wieder – doch der Ölpreis bleibt hoch!
Durch Hormus fließt wieder mehr Öl, die Exporte aus Nahost erreichen fast zwei Drittel des Vorkrisenniveaus. Trotzdem bleibt Brent über 100 Dollar. HSBC sieht dafür triftige Gründe in Fracht, Logistik und Datenlage.
Peter Brandt sagt, wann er "alles in der Welt von Bitcoin shorten" würde
Peter Brandt bleibt langfristig extrem bullish für Bitcoin. Doch er nennt jetzt ein einziges Risiko, bei dem für ihn selbst ein Kursziel von 600.000 US-Dollar keine Rolle mehr spielen würde.
Nike-Aktie stürzt ab: Warum diese Prognose Anleger so hart trifft
Nike enttäuscht erneut, die Aktie bricht kräftig ein. Doch die Quartalszahlen sind nur ein Teil des Problems. Der Ausblick offenbart, wie tief die Krise reicht. Ein Milliardenplan soll helfen – und hat einen hohen Preis.
China führt bei 30 von 44 Rohstoffen: Wie die USA sich jetzt befreien wollen
Bei 30 von 44 kritischen Mineralien hat China die Nase vorn. Jetzt steckt Washington Milliarden in eigene Vorräte. Wer davon profitieren könnte und warum ein Problem bleibt, das sich nicht kaufen lässt.
Bitcoin auf 1 Million US-Dollar – geht Hayes’ Prognose auf?
Bitcoin könnte laut Arthur Hayes bis 2030 auf eine Million US-Dollar steigen und eine KI-Schuldenkrise soll der Auslöser werden. Das steckt dahinter.
Dudenhöffer rechnet mit VW-Vorstand und Eigentümern ab
Volkswagens Zukunftsplattform verschiebt sich um vier Jahre – und der Machtkampf mit der Belegschaft eskaliert zur Unzeit.
Mehr als 6x Börsenwert: SpaceX könnte auf 12,2 Billionen US-Dollar explodieren
Citi sieht nach dem jüngsten Starship-Erfolg einen Weg zu 900 US-Dollar je Aktie. Entscheidend ist, ob SpaceX Starts, Starlink und KI schnell genug skalieren kann.
Die BYD-Aktie kommt einfach nicht in Fahrt
Neue Limousine, 12.000 SUV-Bestellungen an einem Tag, kräftige Exporte: BYD liefert operativ, doch die Aktie sitzt im Kurskeller fest.
Bank of America: Aktie von Nvidia ist mega-günstig!
Die Bank of America nannte kürzlich mehrere Unternehmen, die ihrer Ansicht nach interessante Kaufgelegenheiten darstellen. Nvidia ist dabei für die Analysten eines ihrer Top-Picks.