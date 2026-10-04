Top-Artikel der Kalenderwoche 40/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Durch Hormus fließt wieder mehr Öl, die Exporte aus Nahost erreichen fast zwei Drittel des Vorkrisenniveaus. Trotzdem bleibt Brent über 100 Dollar. HSBC sieht dafür triftige Gründe in Fracht, Logistik und Datenlage.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Internet!

Peter Brandt bleibt langfristig extrem bullish für Bitcoin. Doch er nennt jetzt ein einziges Risiko, bei dem für ihn selbst ein Kursziel von 600.000 US-Dollar keine Rolle mehr spielen würde.

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Nike enttäuscht erneut, die Aktie bricht kräftig ein. Doch die Quartalszahlen sind nur ein Teil des Problems. Der Ausblick offenbart, wie tief die Krise reicht. Ein Milliardenplan soll helfen – und hat einen hohen Preis.

Bei 30 von 44 kritischen Mineralien hat China die Nase vorn. Jetzt steckt Washington Milliarden in eigene Vorräte. Wer davon profitieren könnte und warum ein Problem bleibt, das sich nicht kaufen lässt.

Bitcoin könnte laut Arthur Hayes bis 2030 auf eine Million US-Dollar steigen und eine KI-Schuldenkrise soll der Auslöser werden. Das steckt dahinter.

Volkswagens Zukunftsplattform verschiebt sich um vier Jahre – und der Machtkampf mit der Belegschaft eskaliert zur Unzeit.

Citi sieht nach dem jüngsten Starship-Erfolg einen Weg zu 900 US-Dollar je Aktie. Entscheidend ist, ob SpaceX Starts, Starlink und KI schnell genug skalieren kann.

Neue Limousine, 12.000 SUV-Bestellungen an einem Tag, kräftige Exporte: BYD liefert operativ, doch die Aktie sitzt im Kurskeller fest.

Die Bank of America nannte kürzlich mehrere Unternehmen, die ihrer Ansicht nach interessante Kaufgelegenheiten darstellen. Nvidia ist dabei für die Analysten eines ihrer Top-Picks.