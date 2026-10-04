Merz zu Solidaritätsbesuch in der Ukraine
Für Sie zusammengefasst
- Merz sagt der Ukraine weitere konkrete Hilfe zu
- Geplant sind Abfangdrohnen und weitreichende Waffen
- Merz warnt vor Russlands Kriegsmaschinerie gegen Europa
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
KIEW (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine eingetroffen, um dem Land weitere konkrete Hilfe für den Abwehrkampf gegen Russland zuzusagen - vor allem Abfangdrohnen und weitreichende Waffen. "Wenn Russland nicht gestoppt wird, richtet sich seine Kriegsmaschinerie früher oder später gegen uns", sagte der CDU-Chef bei seiner Ankunft mit einem Sonderzug in Kiew./mfi/DP/zb
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