🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölförderstaaten der Opec+ heben Produktionsziel nicht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Opec+ hält Förderziele im November unverändert
    • Iran-Krieg und Hormus-Angriffe bremsen Öltransporte
    • G7 gibt Reserven frei, Preiseffekt bleibt fraglich
    Ölförderstaaten der Opec+ heben Produktionsziel nicht an
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    WIEN (dpa-AFX) - Wichtige Ölexportländer des Verbunds Opec+ wollen ihre Förderziele auch im November nicht anheben. Das teilten Saudi-Arabien, Russland und weitere fünf Staaten nach einer Online-Sitzung mit. Somit werden die Produktionslimits der Gruppe den zweiten Monat in Folge gleich bleiben.

    Diese Länder hatten zuvor seit dem vergangenen Herbst ihre vereinbarten Quoten nach und nach gesteigert, doch die tatsächliche Produktion konnte damit nicht Schritt halten. Das liegt vor allem am Iran-Krieg, der die wichtige Öltransportroute durch die Straße von Hormus erfasst hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank!
    Long
    36,73€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,62€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hormuz: Erneut Angriff auf Tanker

    Schätzungen von Marktbeobachtern würden jedoch darauf hinweisen, dass Ölexporte aus der Golfregion trotz des Konflikts zuletzt wieder gestiegen seien, hieß es vom Analyseteam der Commerzbank. Doch die Lage bleibt volatil: Nach Angaben eines Kapitäns wurde in der Meerenge erneut ein Tanker beschossen, wie die britische Schifffahrtsbehörde (UKMTO) am Sonntag meldete.

    Die Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) hatte am Freitag entschieden, in den nächsten vier Monaten 100 Millionen Barrel (je 159 Liter) an Rohöl- und Dieselreserven freizugeben. Ob die Preise an den Märkten und Tankstellen dadurch nachhaltig gedämpft werden können, ist fraglich. In Erwartung der G7-Entscheidung war der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee deutlich auf 98,72 US-Dollar pro Barrel gefallen, doch zu Handelsschluss am Freitag lag er bereits wieder bei 102,25 Euro./al/DP/zb

    Commerzbank

    -0,94 %
    -8,28 %
    -3,86 %
    +5,75 %
    +20,40 %
    +263,38 %
    +596,09 %
    +573,37 %
    -57,55 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
    Commerzbank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 102,7 auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 44,06 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -5,32 %/+7,47 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten deutlichen Kursrückgang nach vorherigem Anstieg, eine Senkung des Kursziels durch DB Research und Unsicherheit über UniCredits weiteren Einfluss. Diskutiert werden ein mögliches Ausbleiben eines vollständigen Übernahmeangebots, Dividendenrisiken sowie Inliner auf eine Kursrange von 35 bis 50 Euro mit Totalverlustrisiko bei Ausbruch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölförderstaaten der Opec+ heben Produktionsziel nicht an Wichtige Ölexportländer des Verbunds Opec+ wollen ihre Förderziele auch im November nicht anheben. Das teilten Saudi-Arabien, Russland und weitere fünf Staaten nach einer Online-Sitzung mit. Somit werden die Produktionslimits der Gruppe den zweiten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     