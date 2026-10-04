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    Umfrage

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    Merkel wäre zur Problemlösung geeigneter als Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • 48 Prozent halten Merkel für besser geeignet als Merz
    • 29 Prozent sehen Merkel genauso gut geeignet wie Merz
    • Nur acht Prozent sehen Merkel schlechter geeignet
    Umfrage - Merkel wäre zur Problemlösung geeigneter als Merz
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Jeder zweite glaubt, dass die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Lösung der heutigen Probleme besser geeignet wäre als Amtsinhaber Friedrich Merz (ebenfalls CDU). In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten dies 48 Prozent der Befragten.

    29 Prozent fanden, Merkel wäre genauso gut oder schlecht geeignet wie Merz. Nur acht Prozent sahen Merkel schlechter geeignet als Merz. 15 Prozent machten keine Angaben oder trauten sich keine Antwort zu.

    Hintergrund sind die sehr schwachen Zustimmungswerte für Merz. Mit seinem Koalitionspartner SPD ringt der CDU-Chef um Lösungen unter anderem bei Pflege-, Renten- und Steuerreformen. Merkel regierte während ihrer 16-jährigen Amtszeit meist ebenfalls mit der SPD. 2021 schied sie aus dem Amt.

    YouGov stellte 2.072 Erwachsenen am Freitag die Frage: "Glauben Sie, dass Angela Merkel als Bundeskanzlerin besser, schlechter oder genauso gut geeignet wäre, die heutigen Probleme und Herausforderungen in Deutschland zu lösen, als der aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz?" Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Fehlertoleranz liegt bei bis zu 2,15 Prozentpunkten./vsr/DP/zb







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