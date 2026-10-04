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    Anleger fürchten weitere Verluste

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    Eutelsat Communications bricht 10,5 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

    Die Eutelsat Communications-Aktie brach in dieser Woche um 10,5 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Anleger fürchten weitere Verluste - Eutelsat Communications bricht 10,5 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Eutelsat Communications hat eine turbulente Börsenwoche hinter sich: Die Aktie verlor 10,5 Prozent, während die Fertigstellung der ersten 32 neuen OneWeb-Satelliten Hoffnung auf operative Fortschritte weckte. Auf wallstreetONLINE stand deshalb eine Frage im Mittelpunkt: Wann wird aus dem Ausbau des Satellitennetzes ein wirtschaftlicher Mehrwert? Die Diskussion bewegte sich zwischen Zuversicht für das Geschäft im niedrigen Erdorbit und wachsender Ungeduld über Kapitalbedarf und ausbleibende Kursimpulse.

    Neue Satelliten: Mehr Erlöse oder vorerst mehr Kosten?

    Den stärksten konkreten Anknüpfungspunkt liefert die Unternehmensmeldung zur OneWeb-Erneuerung. Airbus Defence and Space hat die ersten 32 neuen Satelliten fertiggestellt. Für optimistische Stimmen ist das ein sichtbarer Fortschritt gegenüber bloßen Absichtserklärungen. Sie erwarten, dass technische Verbesserungen und zusätzliche Nutzlasten die Leistungsfähigkeit erhöhen und neue Einnahmequellen eröffnen könnten. Die im Forum angeführten Ausstattungsdetails sind allerdings nicht Teil der hier geprüften Informationen; ein daraus abgeleiteter Umsatzschub bleibt eine Erwartung der Community.

    Mehrfach wird zudem die mögliche Bedeutung satellitengestützter Kommunikation für Europas Sicherheit und Krisenvorsorge hervorgehoben. Daraus leiten Befürworter langfristige Nachfragechancen ab. Die Verbindung zu europäischen Notfallkommunikationsprojekten und mögliche zusätzliche Aufträge sind jedoch keine belegten Erlöse für Eutelsat. Strategische Relevanz und wirtschaftlicher Erfolg sind zwei unterschiedliche Größen – genau diese Lücke prägt die Debatte.

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    Ein ausführlicher Beitrag versucht, aus vermuteten militärischen LEO-Erlösen höhere Jahresumsätze abzuleiten und damit eine im Forum angeführte Analystenschätzung infrage zu stellen. Nachvollziehbar ist der Ansatz, wiederkehrende Einnahmen stärker zu gewichten als einzelne Kooperationsmeldungen. Nicht abgesichert sind jedoch die zugrunde gelegten Beträge und ihre Fortschreibung. Insbesondere bleibt offen, ob ein Quartalsbeitrag unverändert weiterläuft und ob das übrige Geschäft stabil bleibt.

    Die kritische Seite setzt genau dort an: Kooperationen und neue Satelliten beweisen noch keine kurzfristige Ertragsverbesserung. Wiederholt werden die Finanzierung des Ausbaus und der zeitliche Abstand zwischen Investitionen und möglichen Rückflüssen hinterfragt. Genannte Investitionssummen oder erwartete Geldzuflüsse sind nicht verifiziert. Belastbar ist dagegen das negative Vorjahres-KGV von −1,96; es liefert jedenfalls kein Argument für eine günstige Bewertung anhand positiver Gewinne.

    Die nächste Woche braucht belastbare Fortschritte

    Der Kursrückgang verstärkt die Skepsis, erklärt aber nicht seine Ursache. Vermutungen über Verkäufe größerer Anteilseigner oder einen branchenweiten Abverkauf bleiben unbestätigt. Das zuletzt 1,4-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt zeigt erhöhte Aktivität, nicht die Motive der Marktteilnehmer.

    In der kommenden Woche stehen neue Angaben zur Startvorbereitung der OneWeb-Satelliten sowie Hinweise auf Finanzierung und Ertragswirkung im Fokus. Charttechnisch ist das Wochentief bei 1,5275 Euro die zentrale Unterstützung. Ein Unterschreiten würde die Kursschwäche fortsetzen; auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 1,7130 Euro den nächsten Widerstand. Für eine tragfähigere Neubewertung zählen vor allem belastbare Fortschritte vom Satellitenbau zu wiederkehrenden Erlösen.

    Eutelsat Communications Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -10,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 1,713000€ / 1,527500€
    KGV (Vorjahr) -1,96
    Marktkapitalisierung 1,83 Mrd.EUR

    Stand: 04.10.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,713000€ und das Wochentief bei 1,527500€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Eutelsat Communications

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    -10,53 %
    -13,08 %
    -38,92 %
    -54,38 %
    -72,28 %
    -87,09 %
    -91,44 %
    -86,79 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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