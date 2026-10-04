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    Ein Toter bei russischem Angriff auf Frachter in Odessa

    Für Sie zusammengefasst
    • Frachterangriff in Odessa fordert ein Todesopfer
    • Drei Matrosen verletzt, 13 weitere sicher evakuiert
    • Russland und Ukraine greifen Schiffe und Häfen an
    Ein Toter bei russischem Angriff auf Frachter in Odessa
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf einen Frachter im Hafen der ukrainischen Küstenstadt Odessa ist ein Besatzungsmitglied getötet worden. Drei weitere Matrosen wurden bei dem Angriff verletzt, wie die Hafenbehörden auf Telegram mitteilten. 13 weitere Mitglieder der Besatzung des unter liberianischer Flagge fahrenden Frachters wurden demnach an einen sicheren Ort evakuiert.

    Die Attacke wurde als weiterer gezielter Angriff Russlands auf die zivile Schifffahrt verurteilt. Zur Nationalität der Opfer des Angriffs wurden keine Angaben gemacht.

    Das russische Militär behauptete unterdessen, einen mit militärischen Gütern beladenen Frachter in Odessa angegriffen und beschädigt zu haben. Nach Lesart der russischen Militärs sind alle von ihnen angegriffenen Schiffe in ukrainischen Häfen mit militärischen Gütern beladen.

    Anfang Juli begann das ukrainische Militär, Schiffe im Schwarzen und Asowschen Meer, die russisch kontrollierte Häfen anliefen, mit Drohnen anzugreifen. Über 300 Tanker und Frachter hat Kiew eigenen Angaben nach seitdem beschädigt.

    Im Gegenzug verstärkte Russland seine Angriffe auf ukrainische Häfen am Schwarzen Meer und an der Donau und ebenso auf Schiffe. Dies hat den Schiffsverkehr an den ukrainischen wie auch an den russischen Schwarzmeerhäfen weitgehend zum Erliegen gebracht./cha/DP/zb







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