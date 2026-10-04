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    Berlin

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    Neue U-Bahnzüge fahren künftig auch auf der U9

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue J-Züge fahren ab Montag auch auf der U9
    • U9 bekommt zunächst zwei Züge mit je sechs Wagen
    • Mit J-Zügen stieg U5-Pünktlichkeit auf 99 Prozent
    Berlin - Neue U-Bahnzüge fahren künftig auch auf der U9
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die neuen U-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe J sind ab Montag auch auf der Linie U9 im Einsatz. Zunächst sollen dort zwei Züge mit je sechs Wagen eingesetzt werden, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe mit. Weitere sollen bald folgen.

    Insgesamt seien derzeit 124 Wagen der neuen Baureihe im Einsatz. Die ersten Fahrzeuge wurden im Mai ausgeliefert und fuhren bislang ausschließlich auf der Linie U5. Bis Jahresende soll die Flotte auf 170 Wagen wachsen.

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    Gemeinsam mit den neuen Zügen der Schwester-Baureihe JK für die Linien U1 bis U4 sollen sie die überalterte U-Bahnflotte der BVG verjüngen und den Betrieb stabilisieren. Die Neufahrzeuge wurden dringend gebraucht.

    Die Zuverlässigkeit war in den vergangenen Jahren wegen des hohen Wartungsaufwands für die alten Züge stark eingebrochen. Inzwischen hat sie sich deutlich erholt.

    Auf der U5 etwa fuhren im vergangenen Jahr im Schnitt 98,4 Prozent der Züge planmäßig. Seit dem Start der neuen Baureihe J vor rund viereinhalb Monaten sei diese Quote auf 99 Prozent gestiegen, teilte die BVG weiter mit./maa/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 15,16 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 220,92 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -2,23 %/+24,93 % bedeutet.





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