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    Tanker in der Straße von Hormus angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tanker in der Straße von Hormus erneut beschossen
    • Unbekanntes Projektil beschädigt den Maschinenraum
    • Iran blockiert den Schiffsverkehr in der Meerenge
    Tanker in der Straße von Hormus angegriffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist einem Bericht zufolge erneut ein Tanker unter Beschuss geraten. Das berichtete die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf den Kapitän. Das Schiff wurde demnach von einem unbekannten Projektil getroffen. Berichtet wurde von Schäden am Maschinenraum. Verletzte gab es laut der UKMTO-Meldung nicht.

    Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden. In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Wasserstraße kam es zuletzt wieder regelmäßig zu Beschuss. Der Iran blockiert seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert./mj/DP/zb






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