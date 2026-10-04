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    Nach russischer Warnung

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    Deutsche Botschaft bleibt in Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschlands und EU-Botschafter bleiben in Kiew
    • Merz reist trotz Warnung unangekündigt nach Kiew
    • Russische Angriffe auf Kiew nehmen weiter zu
    Nach russischer Warnung - Deutsche Botschaft bleibt in Kiew
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Nach einer wiederholten russischen Warnung haben die Botschafter Deutschlands und der Europäischen Union demonstrativ verkündet, nicht aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew wegzugehen. "Amen - wir bleiben", schrieb der deutsche Botschafter Boris Ruge auf der Plattform X. Er antwortete damit auf einen Beitrag der EU-Botschafterin Katarina Mathernova. Diese hatte ebenso bekräftigt, trotz der Gefahr in der Dreimillionenstadt bleiben zu wollen. "Drohungen werden die Unterstützung Europas für die Ukraine nicht aufhalten. Sie erinnern uns nur daran, warum diese Unterstützung so wichtig ist!", schrieb die Diplomatin.

    Am Samstag hatte das russische Außenministerium eine Warnung vom Mai an ausländische Staatsbürger und Diplomaten erneuert und sie aufgefordert, Kiew zu verlassen und nicht mehr in die Ukraine zu reisen. Trotzdem kam nun Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach Kiew. Die Reise war zuvor aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden.

    Zuletzt hatte das russische Militär seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt verstärkt. Auch tagsüber wird die Dreimillionenstadt immer wieder von russischen Drohnen angegriffen. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion. Deutschland und die Europäische Union sind dabei die Hauptunterstützer des osteuropäischen Landes./ast/DP/zb






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