🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flugverkehr zwischen dem Irak und Iran läuft wieder an

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugverkehr Nadschaf–Iran wird wieder aufgenommen
    • Drei Abendflüge sind für den Neustart geplant
    • Nadschaf erhielt trotz US-Sanktionen eine Ausnahme
    Flugverkehr zwischen dem Irak und Iran läuft wieder an
    Foto: Siarhei - 356130783

    BAGDAD (dpa-AFX) - Nach einer mehrtägigen Unterbrechung wird der Flugverkehr zwischen der irakischen Pilgerstadt Nadschaf und dem Iran wieder aufgenommen. Es seien drei Abendflüge geplant, teilte die Flughafenverwaltung von Nadschaf laut der irakischen Nachrichtenagentur INA mit. Die Anzahl der Flüge werde in den kommenden Tagen weiter steigen.

    Der Irak hatte Flüge iranischer Fluggesellschaften im Zuge verschärfter US-Sanktionen am 25. September ausgesetzt. Für Nadschaf erwirkte die irakische Regierung jedoch eine Ausnahmeregelung wegen der besonderen wirtschaftlichen und religiösen Bedeutung.

    In der südirakischen Stadt befindet sich eine der wichtigsten Pilgerstätten für schiitische Muslime und damit auch für Millionen Iraner. Nadschaf beheimatet den Schreinkomplex von Ali ibn Abi Talib (gestorben 661 n. Chr.), dem Schwiegersohn und Vetter des Propheten Mohammed. Nach Mekka und Medina gilt die Imam-Ali-Moschee für schiitische Muslime weltweit als drittheiligstes Heiligtum./da/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Flugverkehr zwischen dem Irak und Iran läuft wieder an Nach einer mehrtägigen Unterbrechung wird der Flugverkehr zwischen der irakischen Pilgerstadt Nadschaf und dem Iran wieder aufgenommen. Es seien drei Abendflüge geplant, teilte die Flughafenverwaltung von Nadschaf laut der irakischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     