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    Großprojekt

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    Erfurt behauptet sich als Halbleiter-Standort

    Für Sie zusammengefasst
    • X-Fab baut Chipfabrik für 400 Millionen Euro
    • Bund und Land geben 127,4 Millionen Euro Fördergeld
    • Ende 2028 startet Fertigung, 100 neue Jobs entstehen
    Großprojekt - Erfurt behauptet sich als Halbleiter-Standort
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Eine der größten Industrieinvestitionen der vergangenen Jahre in Thüringen startet: Der Halbleiterhersteller X-Fab baut eine neue Chipfabrik und erweitert damit seine Produktion in Erfurt kräftig. Die Grundsteinlegung erfolgt nach Unternehmensangaben an diesem Montag. In das Großprojekt sollen 300 bis 400 Millionen Euro fließen, sagte eine Sprecherin der X-Fab Global Services GmbH auf Anfrage.

    Die EU hatte Ende vergangenen Jahres staatliche Finanzhilfen für neue Chipfabriken in Erfurt und Dresden genehmigt. Der Grund: Europa soll unabhängiger in der Produktion von Halbleitern werden, deren Bedarf mit der Digitalisierung und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) immer weiter steigt. Derzeit ist Europa stark von Importen vor allem aus Asien abhängig.

    Dreistelliger Millionenbetrag von Bund und Land

    Nach Angaben der Landesregierung unterstützten Bund und das Land Thüringen die Investition in eine weitere Chipfabrik in Erfurt mit einer staatlichen Finanzspritze von insgesamt 127,4 Millionen Euro. Nach Angaben der Unternehmenssprecherin sind 80,3 Millionen Euro vom Bund zugesagt, 47,1 Millionen Euro steuere Thüringen bei.

    Investiert werde, weil die bestehende Fabrik der X-Fab MEMS Foundry GmbH für Mikrosysteme wegen der hohen Nachfrage weitgehend ausgelastet sei. "Der Bedarf ist da", sagte die Unternehmenssprecherin. Die winzigen Bauteile vereinten elektronische und optische Funktionen. Sie würden beispielsweise für KI-Anwendungen, die Infrastruktur von Rechenzentren, optische Systeme oder Medizintechnik benötigt.

    Produktionsbeginn Ende 2028

    Allein im zweiten Quartal sei der Umsatz der X-Fab-Gruppe im Bereich Mikrosysteme und Photonik um 14 Prozent gestiegen. Es sei der am schnellsten wachsende Unternehmensbereich. Die Planung sehe vor, dass Ende 2028 in der neuen Fabrik unter Reinraum-Bedingungen die ersten Halbleiter gefertigt werden können. Etwa 100 weitere Arbeitsplätze würden entstehen.

    Die X-Fab-Gruppe unterhält Fabriken in Deutschland, darunter Dresden, in Malaysia, Frankreich und den USA. Von den weltweit rund 4.000 Beschäftigten arbeiten etwa 800 in Erfurt, das als operative Zentrale gilt. Der juristische Sitz der Holding ist in Tessenderlo in Belgien. Anders als das Unternehmen Globalfoundries in Dresden, für das die EU ebenfalls eine Förderung genehmigt hatte, ist X-Fab kein Massenhersteller, sondern produziert Halbleiter für spezielle Anwendungen im Auftrag von Kunden.

    Die international agierende X-Fab-Gruppe, die an der Börse in Paris gelistet ist, hat ihren Ursprung in Erfurt. In der Thüringer Landeshauptstadt gibt es eine lange Tradition in der Halbleiterfertigung, die in der DDR mit dem Sitz des Kombinates Mikroelektronik begann./rot/DP/zb

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    Die GLOBALFOUNDRIES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 44,57 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GLOBALFOUNDRIES Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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