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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer investiert 2,2 Milliarden Dollar in Ohio
    • Starbucks gerät wegen Xinjiang-Filialen unter Druck
    • Apple warnt Mac-Nutzer vor Risiken durch KI-Agenten
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren

    NEW ALBANY - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will 2,2 Milliarden US-Dollar in einen neuen Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten investieren. Dadurch werden in New Albany im US-Bundesstaat Ohio voraussichtlich rund 600 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Dort soll die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Fertig-Arzneimitteln an einem Standort vereint werden.

    Starbucks wegen neuer Filialen in Xinjiang unter Druck

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    PEKING/WASHINGTON - Die US-Kaffeekette Starbucks gerät wegen ihrer ersten Filialen in der chinesischen Region Xinjiang politisch unter Druck. Der Vorsitzende des China-Sonderausschusses im US-Repräsentantenhaus, John Moolenaar, forderte das Unternehmen auf, die Geschäfte angesichts der Unterdrückung der Uiguren wieder zu schließen. Der Republikaner bezeichnete die Eröffnung als "schockierend und moralisch bankrott".

    Ähnelte KZ-Kleidung: Zara zieht Kostüm zurück

    MADRID - Die spanische Modekette Zara hat ein Halloween-Kostüm für Kinder aus dem Verkauf genommen, nachdem Kritiker Ähnlichkeiten zur Kluft von KZ-Häftlingen während der Nazi-Diktatur kritisiert hatten. Zara gehört zum im EuroStoxx 50 gelisteten Konzern Inditex .

    ROUNDUP 2: Schwächen und Sorgen - Zukunftskonzept für Galeria gefordert

    KÖLN/DÜSSELDORF/HEILBRONN - Nach dem erneuten Insolvenzantrag der Warenhauskette Galeria mischen sich Sorgen um die Innenstädte und die Arbeitsplätze mit Forderungen nach einem tragfähigen Konzept.

    Apple plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern

    CUPERTINO - Angesichts der Ausbreitung eigenständig agierender KI-Agenten will Apple Nutzer seiner Mac-Computer stärker über Risiken informieren, bevor sie solcher Software einen weitreichenden Zugang zu ihren Daten geben können. Einige Entwickler nutzten heutige Zugriffsmöglichkeiten auf eine Art, die alle Daten auf den Geräten preisgeben könne, warnte der Konzern. Deswegen wolle man sicherstellen, dass alle sich der Gefahren bewusst seien, bevor sie einem Datenzugang für Künstliche Intelligenz zustimmten.

    ROUNDUP: Deutsche Bahn bietet Familienticket dauerhaft an

    BERLIN - Die Deutsche Bahn will das Familienticket dauerhaft anbieten. Das kündigte Bahn-Chefin Evelyn Palla in der "Bild am Sonntag" an. Eine Hin- und Rückfahrt für eine Familie kostet demnach 99,99 Euro inklusive ICE-Reservierung.

    Elektroautos: Immer mehr öffentliche Ladepunkte

    HAMBURG/BONN - Elektroautos können in Deutschland an immer mehr öffentlichen Ladepunkten Strom tanken. Dies geht aus neuen Daten der Bundesnetzagentur hervor, die vom Energieunternehmen 1Komma5Grad für einen "Ladesäulenatlas" ausgewertet wurden. Demnach waren bei der Bundesnetzagentur am 1. September gut 209.000 öffentliche Ladepunkte registriert, 24 Prozent mehr als im Juli 2025. Darunter waren gut 150.000 normale und knapp 59.000 schnelle Ladepunkte. Der Deutschen Presse-Agentur dpa lag die Auswertung vorab vor.

    Mehr als jeder Zweite scheitert beim bargeldlosen Bezahlen

    NEU-ISENBURG - "Cash only": Mehr als jeder zweite Erwachsene konnte in Deutschland in diesem Jahr mindestens einmal nicht wie gewünscht bargeldlos bezahlen. Mit 56 Prozent lag der Anteil in der jüngsten YouGov-Umfrage für den Genoverband sogar höher als 2021 mit damals 45 Prozent.

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    Weitere Meldungen

    -Nach Sandbank-Malheur: Frachtschiff schafft es auf den Rhein -Verstappens Triumph bei Formel-1-Farce in Malaysia
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    -Experten: Flutung von Tagebauen könnte länger dauern
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    -Die Trabi-Erben: Internationales Trabant-Register wird 30 -Berlin: Neue U-Bahnzüge fahren künftig auch auf der U9°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 296,5 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -9,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,23 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +2,18 %/+55,49 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den jüngsten Kursrückgang und dessen mögliche Ursachen, bei teils geringem Handelsvolumen. Bayer wird teils als Einstiegschance gesehen. JPMorgan bestätigt Overweight mit 61 Euro Ziel, erwartet aber ein zeitbedingt schwächeres Agrar-Q3. Zentral bleiben Glyphosatklagen: Eine neue US-Prüfung könnte Designklagen beeinflussen. Die 2,2-Mrd.-US$-Investition in Ohio stärkt das US-Pharmageschäft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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