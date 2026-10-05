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    Depot-Booster gesucht? So stehen die Chancen bei Deutz, TKMS und dem Gold-Player DRC Gold!

    Es knistert an den Börsen und viele befürchten schon die Vorboten eines Crashs, aber noch ist es nicht so weit, denn die Investoren suchen ständig nach neuen Chancen an den Märkten. Manchmal liegen die besten Gelegenheiten direkt vor unseren Augen. …

    Depot-Booster gesucht? So stehen die Chancen bei Deutz, TKMS und dem Gold-Player DRC Gold!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Es knistert an den Börsen und viele befürchten schon die Vorboten eines Crashs, aber noch ist es nicht so weit, denn die Investoren suchen ständig nach neuen Chancen an den Märkten. Manchmal liegen die besten Gelegenheiten direkt vor unseren Augen. Andere Male muss man tiefer graben. Genau das haben wir heute für Sie gerne getan. Wir blicken auf drei spannende Unternehmen. Da ist zum einen Deutz. Der Konzern versucht sich neu zu erfinden und möchte jetzt auch bei den alternativen Antrieben mitmischen. Wir tauchen danach ab in die Gewässer von TKMS, wo Rüstungsfantasien für die Marine die Kurse hin und her treiben. Ganz zum Schluss widmen wir uns DRC Gold. Dort könnte sich im Schatten der großen Minenbetreiber etwas Großes auftun. Diese drei Werte könnten Ihrem Depot den entscheidenden Kick geben. Es kommt, wie so oft im Leben, auf das richtige Timing und auch ein Quäntchen Glück an. Lesen Sie weiter und entdecken Sie die Details.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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