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    Stichwahl in Brasilien

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    Lula gegen Bolsonaro-Sohn Flávio

    Für Sie zusammengefasst
    • Brasilien entscheidet die Präsidentenwahl in Stichwahl
    • Lula kam auf rund 44,6 Prozent der Stimmen
    • Flávio Bolsonaro erhielt vorläufig 47,4 Prozent
    Stichwahl in Brasilien - Lula gegen Bolsonaro-Sohn Flávio
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRASÍLIA (dpa-AFX) - Die Präsidentenwahl in Brasilien wird sich in einer Stichwahl zwischen dem linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva und dem rechten Senator Flávio Bolsonaro entscheiden. Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen kam Lula laut vorläufigen Angaben der Wahlbehörde auf rund 44,6 Prozent, sein rechter Rivale auf 47,4 Prozent - beide verfehlten damit die für einen Sieg im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit./ppz/DP/zb



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