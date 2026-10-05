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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 16. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Firmen melden Zahlen, Investorentage und Termine
    • Konjunkturdaten zu Produktion, Preisen und Handel
    • EU- und US-Termine umfassen Handel, Jobs und Fed
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 16. Oktober 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 16. Oktober

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26
    AUT: Andritz, Kapitalmarkttag
    DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag
    DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26 FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
    09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
    09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26
    10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26
    15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    USA: Marvell, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26
    09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26
    09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
    10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14.30 USA: Handelsbilanz 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus

    19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft

    DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)

    DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag
    NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26
    08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
    13:00 USA: MBA Hypothkenanträge
    20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll
    21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
    TWN: TSMC, Umsatz 9/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: Großhandel, Umsatz

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung

    13:00 DEU: Tag der Markenwirtschaft

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    USA: Delta Air Lines, Q3/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26
    16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    EUR: Treffen der EU-Finanzminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
    FRA: L'Oreal, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Handelsbilanz 8/26
    07:00 SPA: Handelsbilanz 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: OLG Hamm verkündet Urteil zu Musterfeststellungsklage zu Preiserhöhungen bei Fernwärme durch Eon

    11:45 SWE: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel.

    14:00 DEU: Pressetermin und Baustellenbegehung Bauprojekt «Neubausprint RR43» mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26
    10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung
    12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen
    12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
    12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
    13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
    15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
    23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
    CHE: Lonza, Kapitalmarkttag
    USA: Applied Materials, Investorentag
    USA: Workday, Investorentag

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26
    01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen
    10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid 12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
    13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
    USA: Accenture, Investorentag

    TERMINE KONJUNKTUR
    über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26
    03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26
    20:00 USA: Fed-Beige-Book

    SONSTIGE TERMINE
    14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz
    07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz
    07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht
    10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk
    13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen
    22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)
    08:00 GBR: BIP 8/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26
    16:00 USA: Lagerbestände 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim

    11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)

    12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte

    GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
    INA: Reliance Industrie, Q2/27
    USA: CSX, Q3/26
    USA: Interactive Brokers, Q3/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens

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