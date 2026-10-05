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    Merz

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    'Wir müssen in der Regierung zusammenbleiben'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz ruft Union und SPD zum Zusammenhalt auf
    • Sozialreformen sollen bis Jahresende vorankommen
    • SPD kritisiert geplantes Frührenten-Aus nach 45 Jahren
    Merz - 'Wir müssen in der Regierung zusammenbleiben'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Koalition angesichts des wiederholten Tauziehens um geplante Sozialreformen zum Zusammenhalt aufgefordert. In Kiew sagte der CDU-Politiker gestern Abend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin": "Wir müssen in der Regierung zusammenbleiben. Wir müssen das Land nach vorne bringen. Wir müssen die großen Chancen, die wir haben, auch gemeinsam nutzen. Und ich bin fest entschlossen, das zu tun."

    Er forderte seine Koalition aus Union und SPD insbesondere auf, nun bei den Reformen der Sozialsysteme voranzukommen und bis zum Jahresende die notwendigen Entscheidungen zu treffen, vor allem für die gesetzliche Rentenversicherung: "Und die Vorschläge, die liegen so gut ausgearbeitet auf dem Tisch, wie wir das in den letzten 30 Jahren in Deutschland nicht gehabt haben. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, sie so durchzusetzen", sagte er.

    Zuletzt hatte sich die SPD kritisch über die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren geäußert./cn/DP/zb






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